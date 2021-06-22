https://ria.ru/20210622/khristiane-1737963819.html

"Дело у финиша": католики и православные могут объединиться

"Дело у финиша": католики и православные могут объединиться - РИА Новости, 22.06.2021

"Дело у финиша": католики и православные могут объединиться

"Сделать христиан едиными вновь" — к этому регулярно призывают и православные, и католики. Однако в последнее время споров больше, особенно после заявлений... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

религия и мировоззрение

иисус христос

папа римский

константинопольский патриархат

московский патриархат

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/104834/57/1048345791_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_abe332ebb1559b580f098e651a2b3bfb.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Олег Налисник. "Сделать христиан едиными вновь" — к этому регулярно призывают и православные, и католики. Однако в последнее время споров больше, особенно после заявлений представителей Константинопольской церкви. О том, почему последователи Христа разделены и что мешает их объединению, — в материале РИА Новости.Вера одна, церкви разныеЭту молитву христиане читают каждый день. Начинается она так: "Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя". А далее — основные положения вероучения. Словесная формула так и называется: Символ веры.И у большинства населения Земли вера-то одна, но почему-то молятся везде по-разному. Еще из учебников истории известно — христианство давно не едино. С первых веков оно дробилось на течения. Самое масштабное разделение произошло в 1054-м — на православную и католическую ветви.И вот спустя почти тысячу лет разговоры о возможном объединении зазвучали с новой силой. Верующие обсуждают заявление представителя Константинопольского патриархата митрополита Поликарпа (Ставропулоса) о беспрецедентной близости между двумя церквами."Путь католиков и православных к полному единству, ведомый Святым Духом, приближается к финишу. Я думаю, на уровне верующих эта цель уже достигнута", — сказал он в интервью официальному изданию Ватикана.Подобные заявления обе стороны делали не раз. Но сейчас слова срезонировали, вызвав неоднозначную реакцию. Сразу поползли слухи о скором слиянии. Мол, это случится уже в 2025-м, в год 1700-летия первого Вселенского собора. На нем Церковь — еще единая — приняла основные догматы. Именно тогда и утвердили тот самый Символ веры, читаемый в храмах по сей день.Слухи подогрели и недавние высказывания некоторых католических и православных священнослужителей по поводу Пасхи: почему бы ее не праздновать в один день. Ведь уже больше тысячелетия оба направления христианства отмечают самую важную для себя дату в разные числа. В этом году у католиков она выпала на 4 апреля, а у православных — на 2 мая. Почти через месяц.Спор двух столицКалендарные расхождения между восточными и западными христианами проявились еще в V веке. Но это не единственная проблема. Христианские общины были раскиданы по огромной территории Римской империи и слабо контактировали друг с другом. Поэтому, например, в Палестине и Риме службы совершали неодинаково. Падение самого могущественного государства древности, по мнению ряда историков, лишь усугубило противоречия. Постепенно на разницу в языке и богослужении наслоились различия в догматике — богословском понимании веры.Камнем преткновения стало всего одно латинское слово: Filioque. Речь идет об одном из пассажей Символа веры, где постулируется, что Святой Дух, одно из лиц Троицы, исходит от Бога Отца, в таком виде его принимали в 325 году. Но в документах Толедского собора 681 года появилась приписка: еще и от Сына (по-латински Filioque). Именно эту версию одной из главных молитв взяли западные христиане.Постепенно богословские противоречия усиливались — сейчас список уже довольно большой. Но тогда, в первом тысячелетии, Церковь все равно оставалась единой. И в ней постоянно шла борьба за лидерство между двумя епископами — Римским и Константинопольским. Дело в том, что изначально в христианстве так и не определили, кто главный. По канонам, Иисус Христос. А вот кто его наместник на Земле — непонятно. Этот вопрос верующих особо не волновал, ведь они, по сути, были вне закона в империи римлян. Но когда религия Христа стала легальной, а потом уже государственной — и паства разрослась вместе с духовенством, разгорелся нешуточный спор.Папа римский и патриарх Константинопольский неспроста тянули одеяло каждый на себя. Первый утверждал, что все верующие должны придерживаться той версии христианства, что "дал римлянам апостол Петр". Именно так написано в знаменитом эдикте 377 года, изданном императором Феодосием. Если вера Вечного города самая правильная, а понтифик — преемник ученика Христа, значит, он и должен властвовать над всеми.Константинополь парировал: первенство Рима над христианами утвердил глава светской империи. А в V веке ее столица официально переместилась на Босфор, во Второй Рим. Соответственно, там и духовный центр.Это довольно поверхностное объяснение, потому что за спором двух священнослужителей стояли запутанные политические интриги той эпохи. Так или иначе, оба предстоятеля окончательно рассорились к середине XI столетия. В 1054-м папа Лев IX и патриарх Михаил Керуларий обменялись анафемами. Событие вошло в историю под названием Великой схизмы (раскола)."Украина усугубила"Взаимные проклятия отменили только спустя тысячу лет. В 1965-м Константинопольский патриарх Афинагор и Папа Римский Павел VI по итогам встречи в Иерусалиме приняли совместную декларацию, где заявили о готовности "примириться и развивать диалог". Документ во всем мире встретили неоднозначно: за века накопилось немало обид и противоречий. Кроме того, до недавнего времени православные и католики считали друг друга еретиками. Сейчас же они — "инославные христиане".С неодобрением верующие отнеслись и к созданию совместной комиссии по богословскому диалогу, на которой обсуждали ключевые вопросы вероучения. Причем не без скандалов — не раз дискуссии даже на довольно абстрактные темы перерастали в горячие споры.Католики и православные остались при своем: последних не устраивает не только "Филиокве", но и, например, учение о непогрешимости папы римского и запрет священникам жениться. У последователей "наместника Бога на Земле" более мягкая позиция — они признают таинства восточных собратьев."При этом с их стороны звучит нередко такой аргумент: у православных нет единого мнения по вопросу авторитета в Церкви. Кто главный и в чем проявляется лидерство, формальное оно или нет — непонятно", — объясняет религиовед Алексей Юдин.Все дело в разной административной структуре. Католической паствой, чья численность свыше 1,2 миллиарда, управляет один человек — понтифик. А 330-миллионное православие "поделено" между 15-ю поместными церквами. Самая крупная из них — Русская. А открывает диптих, формальный список чести, — Константинопольская. При этом по канонам ее патриарх лишь "первый среди равных", потому что настоящий глава — Иисус Христос."Однако в последние годы вспыхнул конфликт между Москвой и Константинополем. — говорит Юдин. — И это усугубило не только обсуждение вопроса о лидерстве, но и трудности в диалоге между православием и католичеством".Три года назад Константинопольский предстоятель легализовал украинских раскольников и там самым вторгся в канонические границы РПЦ, нарушив многовековой принцип: "У каждой Церкви — своя территория". Это привело к расколу уже внутри православия.Вместе, но при своих?Кроме того, по словам Юдина, непонятно, как будут объединяться две ветви христианства, если это все же случится. "Ни у кого не получается ответить на вопрос: можно ли восстановить евхаристическое общение, то есть возможность совместно причащаться".Единственный понятный формат, по его словам, — уния. Так было в середине XV века, когда по результатам Ферраро-Флорентийского собора часть православного духовенства признала главенство папы римского и католические догматы, но при этом сохранила восточный обряд. Аналогичным образом к Ватикану примкнули приходы Западной Украины и Белоруссии в результате Брестской унии в 1596-м. Сейчас они известны как грекокатолики.Однако в XX веке эту модель отвергли как православные церкви, так и Ватикан. В итоге в последние десятилетия между двумя ветвями христианства — статус-кво: общаются на разные темы, но не совершают совместные службы и не меняют вероучение.Такого подхода придерживается и Русская церковь. Ситуация, когда миллионы называющих себя христианами людей фактически принадлежат к разделенным друг с другом общинам – безусловно вызов для христианского мира. Восстановление утраченного единства возможно если все христиане вернутся к тем основам церковной жизни, которые были в апостольские и святоотеческие времена и которые бережно хранятся в gравославной Церкви. Пока этого не произошло, мы не можем вместе служить литургию и причащаться от одной чаши. Это очевидно. Иначе мы будем утверждать не истинное, а мнимое единство. Для православных такой подход исключен. Вместе с тем, существует очень много направлений сотрудничества между представителями разных конфессий, развивая которые мы можем конкретными делами приносить пользу ближним и являть перед лицом всего мира доброе имя христиан. Именно этому уделяет сегодня большое внимание Русская православная церковь", - говорит РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Между тем после исторической встречи в Гаване патриарха Кирилла с папой Франциском в адрес РПЦ посыпались обвинения чуть ли не "в предательстве веры". Но, как там неоднократно подчеркивали, речи о "богословском сближении" и изменении догматов пока не идет.

https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html

москва

белоруссия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, папа римский, константинопольский патриархат, московский патриархат, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, москва, белоруссия, ватикан, справки