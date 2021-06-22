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Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Нур-Султане
Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Нур-Султане - РИА Новости, 22.06.2021
Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Нур-Султане
Представители посольства РФ в Казахстане во вторник возложили цветы к Вечному огню у монумента Защитникам Отечества в Нур-Султане, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:29
2021-06-22T09:29
россия
алексей бородавкин
великая отечественная война (1941-1945)
германия
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 22 июн - РИА Новости. Представители посольства РФ в Казахстане во вторник возложили цветы к Вечному огню у монумента Защитникам Отечества в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония возложения цветов прошла в рамках памятного мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны."Великая Отечественная война, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз было бедой, трагедией для всего советского народа: и для русских, и для украинцев, и для белорусов, и для казахстанцев - для всех. Война была Отечественной, поэтому все народы Советского Союза встали на защиту своей родины", - сказал журналистам посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.Он отметил, что "Казахстан был, конечно же, не исключением". "Мы знаем о вкладе Казахстана в победу и на фронтах Великой Отечественной войны, и в производстве вооружения, военной техники, продовольствия - всего того, что было нужно для фронта. Конечно же, все народы бывшего Советского Союза внесли свой огромный вклад в победу, казахстанцы тоже. Спасибо им за это", - сказал посол.
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россия, алексей бородавкин, великая отечественная война (1941-1945), германия, казахстан, в мире
Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Нур-Султане
09:29 22.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Казахстане представители российского посольства возложили цветы к Вечному огню в Нур-Султане

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 22 июн - РИА Новости. Представители посольства РФ в Казахстане во вторник возложили цветы к Вечному огню у монумента Защитникам Отечества в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония возложения цветов прошла в рамках памятного мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
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Он отметил, что "Казахстан был, конечно же, не исключением". "Мы знаем о вкладе Казахстана в победу и на фронтах Великой Отечественной войны, и в производстве вооружения, военной техники, продовольствия - всего того, что было нужно для фронта. Конечно же, все народы бывшего Советского Союза внесли свой огромный вклад в победу, казахстанцы тоже. Спасибо им за это", - сказал посол.
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