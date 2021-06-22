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Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии
Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии - РИА Новости, 22.06.2021
Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии
Посол России в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о "шпионском" характере российской РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:47
2021-06-22T01:21
россия
италия
сергей разов
в мире
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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Посол России в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о "шпионском" характере российской военной миссии в Италии весной прошлого года.На минувшей неделе издание опубликовало обширный материал под названием "Бергамо, вирус, шпионы и вакцины", в котором усматривает связь между работой российских военных медиков и специалистов по дезинфекции с разработкой вакцины "Спутник V".Посол отмечает, что газета обвиняет российскую сторону в отправке опытных врачей вирусологов-эпидемиологов с современной мобильной лабораторией, которая якобы анализировала "генетическую структуру вируса и в зашифрованной форме направляла данные в Москву"."Да, мы и тогда упоминали эту мобильную лабораторию, которая занималась исключительно мониторингом состояния здоровья контингента, уточнением методик и доз иммунной защиты, анализом ПЦР и генотипизацией. О каких еще скрытых задачах и возможностях этой лаборатории могут рассуждать авторы, если сами признают, что никто из посторонних доступа в нее не имел", - говорится в письме Разова. Посол при этом указывает, что случаи заражения коронавирусом фиксировались в том числе и среди российских военных.Разов называет "самым нелепым и кощунственным" утверждение журналистов о том, что "вакцина "Спутник V" родилась из итальянского вируса"."Авторы пытаются проследить прямую причинно-следственную и временную связь между работой нашей миссии и изобретением российской прививки. Дескать, полученные в Италии "шпионским путем" клинические данные позволили нашим специалистам в кратчайшие сроки изготовить вакцину", - пишет Разов, приведя цитату из самой статьи о том, что российским медикам было запрещено выносить образцы и пробы из итальянских медучреждений. В этой связи он напоминает, что испытания "Спутник V" на добровольцах начались уже в июне, а в августе эта вакцина первой в мире была сертифицирована."Даже не специалисту ясно, что ее изобретение могло стать результатом только многолетних исследований других вирусных заболеваний", - подчеркивает Разов.Дипломат признает, что полуторамесячная работа российской миссии дала определенный опыт в понимании опасности этого заболевания, скорости и особенностей распространения инфекции, и его должным образом использовали при разработке отечественных мер борьбы с пандемией."Но в чем здесь преступление?! Это абсолютно естественный и общепринятый ход сотрудничества, которое, кстати, продолжается и сегодня", - сказал посол. По его словам, более информативным и интересным для газеты было бы уделить внимание клиническим испытания вакцины "Спутник V" в римском институте "Спалланцани"."И, наконец, последнее. Авторы называют Бергамо "площадкой для опробования новых гибридных конфликтов". Мы же исходим из того, что это место, где попавшему в беду итальянскому народу была бескорыстно протянута рука помощи руководства и народа России. В этом наше главное расхождение с редакцией газеты, политика которой вынуждает нас реагировать на подобного рода материалы", - заключает посол.В марте прошлого года Россия направила в Италию, которая одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса, военных вирусологов и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Российские специалисты провели дезинфекцию домов для престарелых, а также развернули полевой госпиталь в Бергамо, который принял на лечение более ста человек.
https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html
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россия, италия, сергей разов, в мире
Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии
00:47 22.06.2021 (обновлено: 01:21 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол РФ назвал статью о "шпионском" характере миссии в Италии в 2020 году набором измышлений

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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Посол России в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о "шпионском" характере российской военной миссии в Италии весной прошлого года.
На минувшей неделе издание опубликовало обширный материал под названием "Бергамо, вирус, шпионы и вакцины", в котором усматривает связь между работой российских военных медиков и специалистов по дезинфекции с разработкой вакцины "Спутник V".
"Три с половиной строчки этого материала содержат признание, что "русские солдаты в Бергамо оказали конкретную помощь, излечивая десятки пациентов, в самые мрачные в современной истории часы, и дезинфицируя десятки центров престарелых". Остальные почти 500 строк – компиляция измышлений относительно реального содержания якобы шпионской военной миссии русских в духе "гибридных войн", "кампаний дезинформации и пропаганды", включая даже элементы "конкурентной борьбы за перекройку геополитической карты планеты". Пытаться подробно разобрать весь этот набор измышлений – пустая трата времени", - говорится в ответе Разова.
Посол отмечает, что газета обвиняет российскую сторону в отправке опытных врачей вирусологов-эпидемиологов с современной мобильной лабораторией, которая якобы анализировала "генетическую структуру вируса и в зашифрованной форме направляла данные в Москву".
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"Да, мы и тогда упоминали эту мобильную лабораторию, которая занималась исключительно мониторингом состояния здоровья контингента, уточнением методик и доз иммунной защиты, анализом ПЦР и генотипизацией. О каких еще скрытых задачах и возможностях этой лаборатории могут рассуждать авторы, если сами признают, что никто из посторонних доступа в нее не имел", - говорится в письме Разова.
Посол при этом указывает, что случаи заражения коронавирусом фиксировались в том числе и среди российских военных.
Разов называет "самым нелепым и кощунственным" утверждение журналистов о том, что "вакцина "Спутник V" родилась из итальянского вируса".
"Авторы пытаются проследить прямую причинно-следственную и временную связь между работой нашей миссии и изобретением российской прививки. Дескать, полученные в Италии "шпионским путем" клинические данные позволили нашим специалистам в кратчайшие сроки изготовить вакцину", - пишет Разов, приведя цитату из самой статьи о том, что российским медикам было запрещено выносить образцы и пробы из итальянских медучреждений.
В этой связи он напоминает, что испытания "Спутник V" на добровольцах начались уже в июне, а в августе эта вакцина первой в мире была сертифицирована.
"Даже не специалисту ясно, что ее изобретение могло стать результатом только многолетних исследований других вирусных заболеваний", - подчеркивает Разов.
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Дипломат признает, что полуторамесячная работа российской миссии дала определенный опыт в понимании опасности этого заболевания, скорости и особенностей распространения инфекции, и его должным образом использовали при разработке отечественных мер борьбы с пандемией.
"Но в чем здесь преступление?! Это абсолютно естественный и общепринятый ход сотрудничества, которое, кстати, продолжается и сегодня", - сказал посол.
По его словам, более информативным и интересным для газеты было бы уделить внимание клиническим испытания вакцины "Спутник V" в римском институте "Спалланцани".
"И, наконец, последнее. Авторы называют Бергамо "площадкой для опробования новых гибридных конфликтов". Мы же исходим из того, что это место, где попавшему в беду итальянскому народу была бескорыстно протянута рука помощи руководства и народа России. В этом наше главное расхождение с редакцией газеты, политика которой вынуждает нас реагировать на подобного рода материалы", - заключает посол.
В марте прошлого года Россия направила в Италию, которая одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса, военных вирусологов и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.
Российские специалисты провели дезинфекцию домов для престарелых, а также развернули полевой госпиталь в Бергамо, который принял на лечение более ста человек.
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