https://ria.ru/20210622/italiya-1738000925.html

Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии

Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии - РИА Новости, 22.06.2021

Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии

Посол России в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о "шпионском" характере российской РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:47

2021-06-22T00:47

2021-06-22T01:21

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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Посол России в Италии Сергей Разов обратился с открытым письмом к главному редактору газеты la Repubblica, выпустившей статью о "шпионском" характере российской военной миссии в Италии весной прошлого года.На минувшей неделе издание опубликовало обширный материал под названием "Бергамо, вирус, шпионы и вакцины", в котором усматривает связь между работой российских военных медиков и специалистов по дезинфекции с разработкой вакцины "Спутник V".Посол отмечает, что газета обвиняет российскую сторону в отправке опытных врачей вирусологов-эпидемиологов с современной мобильной лабораторией, которая якобы анализировала "генетическую структуру вируса и в зашифрованной форме направляла данные в Москву"."Да, мы и тогда упоминали эту мобильную лабораторию, которая занималась исключительно мониторингом состояния здоровья контингента, уточнением методик и доз иммунной защиты, анализом ПЦР и генотипизацией. О каких еще скрытых задачах и возможностях этой лаборатории могут рассуждать авторы, если сами признают, что никто из посторонних доступа в нее не имел", - говорится в письме Разова. Посол при этом указывает, что случаи заражения коронавирусом фиксировались в том числе и среди российских военных.Разов называет "самым нелепым и кощунственным" утверждение журналистов о том, что "вакцина "Спутник V" родилась из итальянского вируса"."Авторы пытаются проследить прямую причинно-следственную и временную связь между работой нашей миссии и изобретением российской прививки. Дескать, полученные в Италии "шпионским путем" клинические данные позволили нашим специалистам в кратчайшие сроки изготовить вакцину", - пишет Разов, приведя цитату из самой статьи о том, что российским медикам было запрещено выносить образцы и пробы из итальянских медучреждений. В этой связи он напоминает, что испытания "Спутник V" на добровольцах начались уже в июне, а в августе эта вакцина первой в мире была сертифицирована."Даже не специалисту ясно, что ее изобретение могло стать результатом только многолетних исследований других вирусных заболеваний", - подчеркивает Разов.Дипломат признает, что полуторамесячная работа российской миссии дала определенный опыт в понимании опасности этого заболевания, скорости и особенностей распространения инфекции, и его должным образом использовали при разработке отечественных мер борьбы с пандемией."Но в чем здесь преступление?! Это абсолютно естественный и общепринятый ход сотрудничества, которое, кстати, продолжается и сегодня", - сказал посол. По его словам, более информативным и интересным для газеты было бы уделить внимание клиническим испытания вакцины "Спутник V" в римском институте "Спалланцани"."И, наконец, последнее. Авторы называют Бергамо "площадкой для опробования новых гибридных конфликтов". Мы же исходим из того, что это место, где попавшему в беду итальянскому народу была бескорыстно протянута рука помощи руководства и народа России. В этом наше главное расхождение с редакцией газеты, политика которой вынуждает нас реагировать на подобного рода материалы", - заключает посол.В марте прошлого года Россия направила в Италию, которая одной из первых столкнулась со вспышкой коронавируса, военных вирусологов и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Российские специалисты провели дезинфекцию домов для престарелых, а также развернули полевой госпиталь в Бергамо, который принял на лечение более ста человек.

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/shpion-1736404977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/shpion-1603785453.html

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россия, италия, сергей разов, в мире