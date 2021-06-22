https://ria.ru/20210622/finlyandiya-1738076533.html

В Финляндии открыли памятник погибшему во время войны советскому летчику

В Финляндии открыли памятник погибшему во время войны советскому летчику - РИА Новости, 22.06.2021

В Финляндии открыли памятник погибшему во время войны советскому летчику

Памятник погибшему во время Великой Отечественной войны советскому летчику Валентину Голубеву установили в Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве России РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:58

2021-06-22T13:58

2021-06-22T15:01

россия

павел кузнецов

великая отечественная война (1941-1945)

финляндия

костомукша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Памятник погибшему во время Великой Отечественной войны советскому летчику Валентину Голубеву установили в Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.Младший лейтенант Валентин Иванович Голубев погиб во время советско-финляндской войны, во время боевого вылета 26 февраля 1940 года. Его самолет И-153 упал неподалеку от железнодорожного моста Каллиокоски неподалеку от населенного пункта Ристиярви. Имя советского летчика долгое время оставалось неизвестным, и установить его удалось только несколько лет назад благодаря усилиям местных жителей, а также российских и финских поисковиков.После подтверждения личности погибшего посольство РФ в Финляндии заказало российской компании из города Костомукша памятник и согласовало условия его установки на месте захоронения Голубева. Заказ был выполнен в 2020 году, однако пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не позволили провести работы в соответствии с первоначальными планами, и проект удалось осуществить только сейчас.Также во вторник посол России в Финляндии Павел Кузнецов и старшие дипломаты посетили мемориальный комплекс на территории бывшей советской военно-морской базы Порккала-Удд в муниципалитете Киркконумми на юге Финляндии, отметили в дипмиссии. В ходе памятной церемонии дипломаты возложили цветы к памятнику экипажам советских подводных лодок М-97, Щ-304 "Комсомолец" и Щ-311 "Кумжа", погибшим при выполнении боевых заданий в Финском заливе в 1942 году и почтили память 100 подводников минутой молчания.

https://ria.ru/20210508/podvig-1731468587.html

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

россия

финляндия

костомукша

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россия, павел кузнецов, великая отечественная война (1941-1945), финляндия, костомукша, в мире