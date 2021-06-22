https://ria.ru/20210622/evropa-1738036080.html
Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы
Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы - РИА Новости, 22.06.2021
Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы
Процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, Россия открыта к созидательному взаимодействию, написал президент... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:54
2021-06-22T10:54
2021-06-22T10:54
россия
тихий океан
евразийский экономический союз
владимир путин
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755322_0:321:3069:2048_1920x0_80_0_0_927a9f64d67ac0b637e89848489e0b53.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, Россия открыта к созидательному взаимодействию, написал президент Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля.Статья приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Думаю прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что Россия открыта к созидательному взаимодействию."Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210609/germaniya-1736339201.html
россия
тихий океан
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755322_94:444:2232:2048_1920x0_80_0_0_b996e61caa6f7e0405cfe81bae513434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихий океан, евразийский экономический союз, владимир путин, европа, в мире
Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы
Путин заявил, что процветание и безопасность Европы возможны совместными усилиями всех стран