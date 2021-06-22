https://ria.ru/20210622/evropa-1738036080.html

Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы

Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы - РИА Новости, 22.06.2021

Путин рассказал, как можно добиться процветания и безопасности Европы

Процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, Россия открыта к созидательному взаимодействию, написал президент... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:54

2021-06-22T10:54

2021-06-22T10:54

россия

тихий океан

евразийский экономический союз

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, Россия открыта к созидательному взаимодействию, написал президент Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газете Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля.Статья приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Думаю прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что Россия открыта к созидательному взаимодействию."Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210609/germaniya-1736339201.html

россия

тихий океан

европа

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россия, тихий океан, евразийский экономический союз, владимир путин, европа, в мире