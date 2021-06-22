https://ria.ru/20210622/ege-1738075639.html

Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары

Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары - РИА Новости, 22.06.2021

Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары

Изменять сроки или переносить единый государственный экзамен из-за жары нет необходимости, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:52

2021-06-22T13:52

2021-06-22T13:52

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Изменять сроки или переносить единый государственный экзамен из-за жары нет необходимости, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Он напомнил, что уже прошли почти все экзамены основного периода, остался один экзамен по информатике. Кроме того, проводить экзамены в условиях жары научились в прошлом году, когда высокие температуры держались с самого начала кампании: с регионами проводилась работа по планированию пунктов сдачи и аудиторий, чтобы они находились на теневой стороне, по возможности использовались системы кондиционирования. По словам Круглинского, все эти уроки прошлого года были учтены при планировании в этом году."И мы сейчас, видя даже количество обращении (их фактически нет), которые связаны с жарой, изменять сроки, переносить куда-то экзамен пока не планируем. Если посмотреть прогноз, то высокие температуры, по крайней мере в Московском регионе, обещают до четверга, потом идет определенный спад, то есть вполне возможно, что когда мы подойдем к резервным дням, к дополнительному периоду, температура уже стабилизируется в свою норму", - заявил Круглинский журналистам.

https://sn.ria.ru/20210622/ege-1738073411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество