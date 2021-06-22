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Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары
Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары - РИА Новости, 22.06.2021
Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары
Изменять сроки или переносить единый государственный экзамен из-за жары нет необходимости, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:52
2021-06-22T13:52
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Изменять сроки или переносить единый государственный экзамен из-за жары нет необходимости, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Он напомнил, что уже прошли почти все экзамены основного периода, остался один экзамен по информатике. Кроме того, проводить экзамены в условиях жары научились в прошлом году, когда высокие температуры держались с самого начала кампании: с регионами проводилась работа по планированию пунктов сдачи и аудиторий, чтобы они находились на теневой стороне, по возможности использовались системы кондиционирования. По словам Круглинского, все эти уроки прошлого года были учтены при планировании в этом году."И мы сейчас, видя даже количество обращении (их фактически нет), которые связаны с жарой, изменять сроки, переносить куда-то экзамен пока не планируем. Если посмотреть прогноз, то высокие температуры, по крайней мере в Московском регионе, обещают до четверга, потом идет определенный спад, то есть вполне возможно, что когда мы подойдем к резервным дням, к дополнительному периоду, температура уже стабилизируется в свою норму", - заявил Круглинский журналистам.
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
Рособрнадзор рассказал, как проходит ЕГЭ во время жары
13:52 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченики перед началом единого государственного экзамена
Ученики перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Рособрнадзоре заявили, что пере6нсить ЕГЭ из-за жары не требуется

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Изменять сроки или переносить единый государственный экзамен из-за жары нет необходимости, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Он напомнил, что уже прошли почти все экзамены основного периода, остался один экзамен по информатике. Кроме того, проводить экзамены в условиях жары научились в прошлом году, когда высокие температуры держались с самого начала кампании: с регионами проводилась работа по планированию пунктов сдачи и аудиторий, чтобы они находились на теневой стороне, по возможности использовались системы кондиционирования. По словам Круглинского, все эти уроки прошлого года были учтены при планировании в этом году.
"И мы сейчас, видя даже количество обращении (их фактически нет), которые связаны с жарой, изменять сроки, переносить куда-то экзамен пока не планируем. Если посмотреть прогноз, то высокие температуры, по крайней мере в Московском регионе, обещают до четверга, потом идет определенный спад, то есть вполне возможно, что когда мы подойдем к резервным дням, к дополнительному периоду, температура уже стабилизируется в свою норму", - заявил Круглинский журналистам.
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
 
 
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