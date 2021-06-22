https://ria.ru/20210622/dtp-1738132622.html

Под Волгоградом арестовали обвиняемую в гибели семьи с младенцем в ДТП

Под Волгоградом арестовали обвиняемую в гибели семьи с младенцем в ДТП - РИА Новости, 22.06.2021

Под Волгоградом арестовали обвиняемую в гибели семьи с младенцем в ДТП

Суд арестовал на два месяца жительницу Москвы, обвиняемую в том, что она спровоцировала ДТП в Волгоградской области, где погибли супруги и их шестимесячный сын, РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:19

2021-06-22T18:19

2021-06-22T18:40

focus

следственный комитет россии (ск рф)

ford motor

москва

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жительницу Москвы, обвиняемую в том, что она спровоцировала ДТП в Волгоградской области, где погибли супруги и их шестимесячный сын, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Волгоградской области Наталия Рудник.В воскресенье около 9.50 мск на трассе Р-22 во Фроловском районе грузовик столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП, по данным ГУ МВД Волгоградской области, погибли водитель легковушки, его супруга и их шестимесячный сын, а трехлетняя дочь была госпитализирована в тяжелом состоянии. Также в больнице оказался еще один взрослый, сообщала полиция. По данным СК, ДТП спровоцировала жительница Москвы, которая на своей машине шла на обгон, а Ford Focus, чтобы не столкнуться с ней, выехал на обочину и оказался на встречной полосе. Женщина была задержана."Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летней жительницы Москвы", - сказала Рудник журналистам.По ее словам, женщина арестована до 20 августа. Ее обвиняют в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения", добавила Рудник.

https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html

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focus, следственный комитет россии (ск рф), ford motor, москва, волгоградская область, происшествия