Под Волгоградом арестовали обвиняемую в гибели семьи с младенцем в ДТП
18:19 22.06.2021 (обновлено: 18:40 22.06.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Суд арестовал москвичку, обвиняемую в смертельном ДТП в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жительницу Москвы, обвиняемую в том, что она спровоцировала ДТП в Волгоградской области, где погибли супруги и их шестимесячный сын, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Волгоградской области Наталия Рудник.
В воскресенье около 9.50 мск на трассе Р-22 во Фроловском районе грузовик столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП, по данным ГУ МВД Волгоградской области, погибли водитель легковушки, его супруга и их шестимесячный сын, а трехлетняя дочь была госпитализирована в тяжелом состоянии. Также в больнице оказался еще один взрослый, сообщала полиция. По данным СК, ДТП спровоцировала жительница Москвы, которая на своей машине шла на обгон, а Ford Focus, чтобы не столкнуться с ней, выехал на обочину и оказался на встречной полосе. Женщина была задержана.
"Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летней жительницы Москвы", - сказала Рудник журналистам.
По ее словам, женщина арестована до 20 августа. Ее обвиняют в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения", добавила Рудник.
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