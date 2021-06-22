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Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр
Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр - РИА Новости, 22.06.2021
Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр
Уровень реки Амур в районе Благовещенска вырос на 102 сантиметра и составляет 644 сантиметра при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров, жители города... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:53
2021-06-22T10:52
россия
василий орлов (губернатор)
амур (река)
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска вырос на 102 сантиметра и составляет 644 сантиметра при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров, жители города рыбачат на затопленном нижнем ярусе набережной и загорают возле реки."Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска на 12 часов дня (06.00 мск) вырос на 102 см и составляет 644 см, пойма затоплена на 134 см. 24-27 июня сохраняется вероятность достижения уровня 900-1000 см при отметке "опасное явление" 800 см", - цитирует правительство Приморского края слова директора Амурского ЦГМС Виталий СоловьевКак передает корреспондент РИА Новости, вода затопила нижний ярус набережной реки Амур в Благовещенске, жители приходят сюда с удочками, приезжают на велосипедах. В районе улицы Театральной развернулся импровизированный пляж, здесь загорают с видом на большую воду и соседний Китай (Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур).Начальник ГУМЧС России по Амурской области Игорь Смирнов 21 июня сообщил, что набережная реки Амур в Благовещенске может выдержать уровень в 9 метров, в городе есть водоналивные дамбы, которые развернут при необходимости.Губернатор Амурской области Василий Орлов 20 июня сообщил, что из-за подъёма реки Амур объявлен режим повышенной готовности, в регион идёт паводок из Забайкалья и КНР. Режим ЧС регионального значения введен из-за дождевого паводка и разрушения дорог.
https://ria.ru/20210621/blagoveschensk-1737904643.html
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россия
амур (река)
амурская область
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россия, василий орлов (губернатор), амур (река), амурская область, благовещенск, общество
Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр
10:53 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск
Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Возле Благовещенска Амур поднялся более чем на метр, горожане рыбачат и загорают

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска вырос на 102 сантиметра и составляет 644 сантиметра при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров, жители города рыбачат на затопленном нижнем ярусе набережной и загорают возле реки.
"Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска на 12 часов дня (06.00 мск) вырос на 102 см и составляет 644 см, пойма затоплена на 134 см. 24-27 июня сохраняется вероятность достижения уровня 900-1000 см при отметке "опасное явление" 800 см", - цитирует правительство Приморского края слова директора Амурского ЦГМС Виталий Соловьев
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21 июня, 14:16
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Как передает корреспондент РИА Новости, вода затопила нижний ярус набережной реки Амур в Благовещенске, жители приходят сюда с удочками, приезжают на велосипедах. В районе улицы Театральной развернулся импровизированный пляж, здесь загорают с видом на большую воду и соседний Китай (Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур).
Начальник ГУМЧС России по Амурской области Игорь Смирнов 21 июня сообщил, что набережная реки Амур в Благовещенске может выдержать уровень в 9 метров, в городе есть водоналивные дамбы, которые развернут при необходимости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 20 июня сообщил, что из-за подъёма реки Амур объявлен режим повышенной готовности, в регион идёт паводок из Забайкалья и КНР. Режим ЧС регионального значения введен из-за дождевого паводка и разрушения дорог.
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17 июня, 17:05
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амур (река)Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
 
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