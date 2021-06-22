https://ria.ru/20210622/bezopasnost-1738032540.html
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности - РИА Новости, 22.06.2021
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, нарастает напряжённость, риски новой гонки вооружений становятся реальными, написал президент России... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:37
2021-06-22T10:37
2021-06-22T10:43
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вся система европейской безопасности сильно деградировала, нарастает напряжённость, риски новой гонки вооружений становятся реальными, написал президент России Владимир Путин в статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, текст которой опубликован на сайте Кремля.Президент подготовил статью, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны."Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - написал Путин.
https://ria.ru/20201106/gonka-1583411825.html
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владимир путин, в мире
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
10:37 22.06.2021 (обновлено: 10:43 22.06.2021)
Путин заявил, что вся система европейской безопасности сильно деградировала