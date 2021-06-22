https://ria.ru/20210622/belorussiya-1738132895.html

Премьер Белоруссии заявил, что страна будет бороться с ложью о войне

Премьер Белоруссии заявил, что страна будет бороться с ложью о войне - РИА Новости, 22.06.2021

Премьер Белоруссии заявил, что страна будет бороться с ложью о войне

Белоруссия не приемлет попыток переписать историю Великой Отечественной войны, будет доносить правду о ней, заявил во вторник премьер республики Роман... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:20

2021-06-22T18:20

2021-06-22T18:33

роман головченко

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Белоруссия не приемлет попыток переписать историю Великой Отечественной войны, будет доносить правду о ней, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко."Ревизионизм – это не новое явление. Стремление переписать историю либо представить ее в свете, выгодном для тех или иных сил, широко распространено. Поэтому когда нам из-за рубежа, в том числе потомки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, начинают навязывать свои взгляды, то какая у нас может быть другая реакция, кроме как отторжение? Мы просто обязаны доносить нашу правду", - заявил Головченко после возложения венков по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Тростенец" под Минском. Соответствующее видео разместила в Facebook пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.Как указал премьер, в истории есть много страниц, которые иногда не хочется признавать, но в Минске их не скрывают. "Несмотря на то, что подавляющее большинство представителей белорусского народа сражались за правое дело, не изменили своей Родине и присяге, были и те, кто перешел на службу к врагам и принял участие в геноциде собственного народа. Нельзя просто закрыть на это глаза, мы должны сказать об этом, мы должны показать тем, кто пытается навесить на этих людей флаг борцов за некое светлое будущее, кем они на самом деле были и какие испытания на самом деле прошел белорусский народ", - сказал Головченко.По его словам, необходимо еще раз показать и рассказать современникам и, самое главное, детям, "что такое план "Ост" по фактически уничтожению нашего народа и превращению его в бессловесных врагов, которые должны обслуживать новых господ"."И, к сожалению, чем-то пока сегодняшние дни и то, какая ситуация развивается вокруг нашей страны (расширение санкций Запада против Белоруссии – ред.)… Я думаю, что пытливый ум не может не найти определенные параллели. Пусть это не настолько явно, но какие-то перекликающиеся моменты, я думаю, очевидны для всех", - сказал Головченко.Он также добавил, что, помня о случившемся 80 лет назад, люди должны сделать соответствующие выводы.На белорусской земле Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года) длилась с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944-го. За это время Белоруссия потеряла каждого третьего своего жителя. Фашисты провели в Белоруссии свыше 140 карательных операций, полностью или частично уничтожив 5454 деревни. Было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, в которых погибли не менее 1,5 миллиона человек – не только местных жителей, но и вывезенных из Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. В оккупированной фашистами Белоруссии развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Против захватчиков сражались свыше 374 тысяч партизан, более 70 тысяч участников насчитывало антифашистское подполье.

https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738015567.html

белоруссия

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роман головченко, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, в мире