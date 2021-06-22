https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html

Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев

Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев - РИА Новости, 22.06.2021

Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев

Целый ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике, они ведут борьбу за доступ к природным ресурсам и стремятся установить контроль... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:34

2021-06-22T15:34

2021-06-22T16:09

северный ледовитый океан

дмитрий медведев

россия

арктика

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Целый ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике, они ведут борьбу за доступ к природным ресурсам и стремятся установить контроль за стратегическими коммуникациями региона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел заседание комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Зампред СБ отметил, что в последние годы страна существенно расширила присутствие в этом регионе, в том числе реализуя крупные экономические проекты. При этом он подчеркнул, что необходимо "сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства"."Многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают, выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе. Но не секрет и то, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике. Постоянно возникают какие-то претензии, стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20210622/arktika-1738101506.html

северный ледовитый океан

россия

арктика

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северный ледовитый океан, дмитрий медведев, россия, арктика, в мире