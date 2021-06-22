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https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html
Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев
Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев - РИА Новости, 22.06.2021
Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев
Целый ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике, они ведут борьбу за доступ к природным ресурсам и стремятся установить контроль... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:34
2021-06-22T16:09
северный ледовитый океан
дмитрий медведев
россия
арктика
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Целый ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике, они ведут борьбу за доступ к природным ресурсам и стремятся установить контроль за стратегическими коммуникациями региона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел заседание комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Зампред СБ отметил, что в последние годы страна существенно расширила присутствие в этом регионе, в том числе реализуя крупные экономические проекты. При этом он подчеркнул, что необходимо "сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства"."Многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают, выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе. Но не секрет и то, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике. Постоянно возникают какие-то претензии, стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", - отметил Медведев.
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северный ледовитый океан, дмитрий медведев, россия, арктика, в мире
Ряд стран пытаются ограничить работу России в Арктике, заявил Медведев
15:34 22.06.2021 (обновлено: 16:09 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Анна ЮдинаЭкспедиция "Арктика-2012" на атомном ледоколе "Россия"
Экспедиция Арктика-2012 на атомном ледоколе Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Анна Юдина

Медведев заявил, что ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Целый ряд стран не оставляют попыток ограничить деятельность России в Арктике, они ведут борьбу за доступ к природным ресурсам и стремятся установить контроль за стратегическими коммуникациями региона, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел заседание комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Зампред СБ отметил, что в последние годы страна существенно расширила присутствие в этом регионе, в том числе реализуя крупные экономические проекты. При этом он подчеркнул, что необходимо "сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства".
"Многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают, выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе. Но не секрет и то, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике. Постоянно возникают какие-то претензии, стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", - отметил Медведев.
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Северный Ледовитый океанДмитрий МедведевРоссияАрктикаВ мире
 
 
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