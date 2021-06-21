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Земфира представила студийную версию песни "Гудбай"
Земфира представила студийную версию песни "Гудбай" - РИА Новости, 21.06.2021
Земфира представила студийную версию песни "Гудбай"
Рок-певица и композитор Земфира представила в Сети студийную версию песни "Гудбай", музыку и слова к которой написала сама. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:04
2021-06-21T17:04
2021-06-21T17:16
земфира
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культура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рок-певица и композитор Земфира представила в Сети студийную версию песни "Гудбай", музыку и слова к которой написала сама. В тексте лирическая героиня рассказывает о конце красивых отношений и начале новой жизни. "Я еще буду любить до одурения тебя, только вот, знаешь: goodbye", — произносит Земфира. "Огромное спасибо! То чувство, когда ты сидишь и думаешь о человеке, а тут песня Земфиры "Гудбай". Становится легче", "Так хотелось эту песню в студийном качестве, очень нравится", — оценили композицию слушатели. Премьера песни "Гудбай" состоялась в ноябре 2019 года на концерте в Дубае. Тогда же Земфира впервые исполнила "Abuse", которая вошла в седьмой студийный альбом рок-звезды "Бордерлайн" (вышел в феврале этого года).
https://ria.ru/20210609/zemfira-1736277379.html
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земфира, дубай (город), новости культуры