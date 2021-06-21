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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210621/sozvuchie-1737924050.html
В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР
В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР - РИА Новости, 21.06.2021
В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР
На участие в Первом российско-китайском конкурсе вокалистов “Созвучие” поступило 125 заявок, из которых 90 заявок - от исполнителей из КНР. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:50
2021-06-21T15:50
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 21 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". На участие в Первом российско-китайском конкурсе вокалистов “Созвучие” поступило 125 заявок, из которых 90 заявок - от исполнителей из КНР.Конкурс проводится по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стартовал 1 мая, итоги будут опубликованы 26 июня.По правилам конкурса определены две группы: молодежная (16-25 лет) и профессиональная (26-50 лет). Программа для обеих групп идентична и включает исполнение трех произведений на выбор: русской или китайской народной песни, итальянской песни XVIII-XX веков, романса или песни европейского композитора XIX-XXI веков.Победители конкурса получат возможность карьерного продвижения в Китае и России, а также смогут совершенствоваться в вокальной технике с мастерами оперы.
https://ria.ru/20210618/yarmarka-1737569384.html
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россия, китай

В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР

15:50 21.06.2021
 
© Pixabay / LetterdesignМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Pixabay / Letterdesign
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". На участие в Первом российско-китайском конкурсе вокалистов “Созвучие” поступило 125 заявок, из которых 90 заявок - от исполнителей из КНР.
Конкурс проводится по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стартовал 1 мая, итоги будут опубликованы 26 июня.
По правилам конкурса определены две группы: молодежная (16-25 лет) и профессиональная (26-50 лет). Программа для обеих групп идентична и включает исполнение трех произведений на выбор: русской или китайской народной песни, итальянской песни XVIII-XX веков, романса или песни европейского композитора XIX-XXI веков.
Победители конкурса получат возможность карьерного продвижения в Китае и России, а также смогут совершенствоваться в вокальной технике с мастерами оперы.
Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Российско-китайская ярмарка культуры и искусства стартует 21 июня
 
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