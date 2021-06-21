https://ria.ru/20210621/sozvuchie-1737924050.html

В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР

В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР - РИА Новости, 21.06.2021

В конкурсе вокалистов "Созвучие" участвуют 125 исполнителей из РФ и КНР

На участие в Первом российско-китайском конкурсе вокалистов “Созвучие” поступило 125 заявок, из которых 90 заявок - от исполнителей из КНР. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:50

2021-06-21T15:50

2021-06-21T15:50

россия-китай: главное

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737924550_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_07e9ed9788d4c1b7441dfa0a318783b5.jpg

МОСКВА, 21 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". На участие в Первом российско-китайском конкурсе вокалистов “Созвучие” поступило 125 заявок, из которых 90 заявок - от исполнителей из КНР.Конкурс проводится по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стартовал 1 мая, итоги будут опубликованы 26 июня.По правилам конкурса определены две группы: молодежная (16-25 лет) и профессиональная (26-50 лет). Программа для обеих групп идентична и включает исполнение трех произведений на выбор: русской или китайской народной песни, итальянской песни XVIII-XX веков, романса или песни европейского композитора XIX-XXI веков.Победители конкурса получат возможность карьерного продвижения в Китае и России, а также смогут совершенствоваться в вокальной технике с мастерами оперы.

https://ria.ru/20210618/yarmarka-1737569384.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай