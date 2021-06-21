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Юрист рассказал, как будут штрафовать за превышение средней скорости
Юрист рассказал, как будут штрафовать за превышение средней скорости - РИА Новости, 21.06.2021
Юрист рассказал, как будут штрафовать за превышение средней скорости
Для сохранения безопасности движения на дорогах мало прямых камер, которые определяют превышение скорости в моменте. Многие автомобилисты сейчас практикуют... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:49
2021-06-21T17:49
россия
авто
общество
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Для сохранения безопасности движения на дорогах мало прямых камер, которые определяют превышение скорости в моменте. Многие автомобилисты сейчас практикуют рваный ритм езды. Они значительно превышают скорость на участках без камер и притормаживают там, где камеры установлены. Конечно, это может провоцировать аварии на дорогах, поэтому предложение ввести практику измерение средней скорости можно считать разумным, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Соловьев напомнил о существовавшей практике применения штрафов за превышение средней скорости. По его мнению, она работала, как часы, но была отменена в 2019 году. Суды сейчас по-разному трактуют эти нарушения, однако большинство принимают сторону граждан.
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россия, авто, общество
Юрист рассказал, как будут штрафовать за превышение средней скорости
17:49 21.06.2021
 
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Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Юрист Соловьев рассказал, какие штрафы могут грозить за превышение средней скорости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Для сохранения безопасности движения на дорогах мало прямых камер, которые определяют превышение скорости в моменте. Многие автомобилисты сейчас практикуют рваный ритм езды. Они значительно превышают скорость на участках без камер и притормаживают там, где камеры установлены. Конечно, это может провоцировать аварии на дорогах, поэтому предложение ввести практику измерение средней скорости можно считать разумным, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:13
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
"Такая практика поможет не только контролировать большие участки федеральных и местных дорог, но и обеспечивать контроль скорости там, где установка камер затруднительна или невозможна", - аргументирует эксперт.
Соловьев напомнил о существовавшей практике применения штрафов за превышение средней скорости. По его мнению, она работала, как часы, но была отменена в 2019 году. Суды сейчас по-разному трактуют эти нарушения, однако большинство принимают сторону граждан.
 
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