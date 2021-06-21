https://ria.ru/20210621/putin-1737889513.html

В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями

В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями

Президент РФ Владимир Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:04

2021-06-21T13:04

2021-06-21T13:04

россия

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в понедельник встретится с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет."Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему президент решил встретиться со всеми депутатами Госдумы, а не как ранее только с лидерами фракций.Седьмой созыв Государственной Думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/duma-1737795461.html

https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html

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россия, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика