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В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями
В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями
Президент РФ Владимир Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:04
2021-06-21T13:04
россия
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в понедельник встретится с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет."Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему президент решил встретиться со всеми депутатами Госдумы, а не как ранее только с лидерами фракций.Седьмой созыв Государственной Думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/duma-1737795461.html
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россия, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле рассказали о новом формате общения президента с парламентариями
13:04 21.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в понедельник встретится с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет.
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Путин обсудит с депутатами итоги работы Думы седьмого созыва
"Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему президент решил встретиться со всеми депутатами Госдумы, а не как ранее только с лидерами фракций.
Седьмой созыв Государственной Думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября.
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РоссияГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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