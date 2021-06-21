В Германии заявили об опасной переоценке Западом своих возможностей
10:49 21.06.2021 (обновлено: 13:14 21.06.2021)
© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Журналистка Der Spiegel заявила об опасной переоценке Западом своих возможностей
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Попытки стран Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel.
По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников.
"Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать", — пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных.
Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь "унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией". Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать "наши ценности" и экономические интересы по всему миру.
Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, согласно которому Россия и США подтверждают приверженность принципу: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.