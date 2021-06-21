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Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР
Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обратил внимание генсека ОБСЕ Хельги Шмид на важность содействия со стороны организации налаживанию прямого контакта... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:54
2021-06-21T14:54
россия
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
хельга шмид
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обратил внимание генсека ОБСЕ Хельги Шмид на важность содействия со стороны организации налаживанию прямого контакта между Киевом и Донецком с Луганском."Мы обсудили перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта достаточно подробно. Конфликт может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Ему нет альтернативы", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции со Шмид."Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть", - подчеркнул министр.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210610/ucheniya-1736448055.html
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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, хельга шмид, сергей лавров, оон, украина, в мире
Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР
14:54 21.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время встречи в Москве
© POOL
Перейти в фотобанк

Лавров обратил внимание генсека ОБСЕ на важность диалога Киева, Донецка и Луганска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обратил внимание генсека ОБСЕ Хельги Шмид на важность содействия со стороны организации налаживанию прямого контакта между Киевом и Донецком с Луганском.
"Мы обсудили перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта достаточно подробно. Конфликт может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Ему нет альтернативы", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции со Шмид.
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"Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть", - подчеркнул министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХельга ШмидСергей ЛавровООНУкраинаВ мире
 
 
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