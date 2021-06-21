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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737865376.html
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 129 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:20
2021-06-21T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
нижегородская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 129 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 440 смертей... За весь период по России умерло 129 801 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждены 80 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 79, в Нижегородской области - 20.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
11:20 21.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 129 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 440 смертей... За весь период по России умерло 129 801 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждены 80 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 79, в Нижегородской области - 20.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваНижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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