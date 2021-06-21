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В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 129 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:20
2021-06-21T11:20
2021-06-21T11:20
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время – 129 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 440 смертей... За весь период по России умерло 129 801 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждены 80 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 79, в Нижегородской области - 20.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 440 человек с COVID-19