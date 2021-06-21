https://ria.ru/20210621/khabarovsk-1737851197.html

В Хабаровске прививку от COVID-19 получат все муниципальные служащие

В Хабаровске прививку от COVID-19 получат все муниципальные служащие - РИА Новости, 21.06.2021

В Хабаровске прививку от COVID-19 получат все муниципальные служащие

Обеспечить вакцинацию от COVID-19 всех муниципальных служащих в ближайшее время распорядился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:52

2021-06-21T09:52

2021-06-21T09:52

распространение коронавируса

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михаил дегтярев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Обеспечить вакцинацию от COVID-19 всех муниципальных служащих в ближайшее время распорядился мэр Хабаровска Сергей Кравчук."В ближайшее время необходимо обеспечить вакцинацию всех муниципальных служащих, за исключением тех, кто имеет противопоказания. Нельзя допускать ситуацию, когда в Хабаровске снова придется прекращать плановые операции в больницах, закрывать заведения общепита, торговые центры, кинотеатры и другие учреждения культуры", - написал Кравчук в Instagram.По его словам, взрослое население Хабаровска составляет 460 тысяч человек. Полностью вакцинировано от коронавируса 64 тысячи жителей, первую прививку сделали около 75 тысяч человек.Кроме того он отметил, что выпускные в школах пройдут небольшими коллективами, а международные детские инклюзивные игры, запланированные на август, "по большей части будут проведены в формате онлайн.В понедельник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона заявил, что обязательной вакцинации населения не будет, он не считает это возможным. По его словам, "те меры, которые уже приняты, их нужно просто соблюдать".Ранее на оперативном штабе по противодействию инфекции, были вновь введены ограничения по переводу на дистанционный режим работы людей старше 65 лет и беременных, а вылет в северные районы края с 21 июня разрешен только при отрицательном ПЦР-тесте. Для работников-вахтовиков необходимо также наличие сертификата о прохождении вакцинации. Два села в Охотском районе закрыты на карантин.По последним данным минздрава Хабаровского края, за время пандемии в регионе заразились коронавирусом более 53 тысяч человек, умерли - 454 . Первым компонентом вакцины от COVID-19 привит 136 341 житель края при населении региона в 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737838057.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737845286.html

хабаровск

охотский район

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