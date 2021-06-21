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Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.06.2021
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, выпустив по ним 20 мин, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:34
2021-06-21T12:34
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
украина
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, выпустив по ним 20 мин, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка (под контролем Киева – ред.) – Старомихайловка (западная окраина Донецка – ред.), выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; Красногоровка – Лозовое, выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, пять гранат, также применялось стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210620/donbass-1737754208.html
https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, украина, в мире
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР
12:34 21.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, выпустив по ним 20 мин, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка (под контролем Киева – ред.) – Старомихайловка (западная окраина Донецка – ред.), выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; Красногоровка – Лозовое, выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, пять гранат, также применялось стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ООНУкраинаВ мире
 
 
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