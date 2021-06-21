https://ria.ru/20210621/donetsk-1737882430.html

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.06.2021

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, выпустив по ним 20 мин, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:34

2021-06-21T12:34

2021-06-21T12:34

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, выпустив по ним 20 мин, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка (под контролем Киева – ред.) – Старомихайловка (западная окраина Донецка – ред.), выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; Красногоровка – Лозовое, выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, пять гранат, также применялось стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210620/donbass-1737754208.html

https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, украина, в мире