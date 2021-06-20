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Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.06.2021
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что создание комфортных условий работы и достойная зарплата для врачей -... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:40
2021-06-20T11:40
здоровье - общество
сергей собянин
москва
день медицинского работника в россии
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что создание комфортных условий работы и достойная зарплата для врачей - это приоритетные вопросы.Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня."Сердечно поздравляю медиков с профессиональным праздником... Безмерно благодарен всем, кто трудится в медицине. Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире. Качественная медпомощь для москвичей, комфортные условия работы и достойная зарплата медиков - приоритеты для города", - написал мэр в своем поздравлении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".Собянин отметил, что медицинские работники же больше года сражаются с опасным коронавирусом, проявляя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Он подчеркнул, что тысячи спасенных жизней - результат самоотверженного труда врачей."Желаю вам, дорогие друзья, сил, всего самого доброго! Здоровья вам и вашим семьям", - добавил мэр.
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здоровье - общество, сергей собянин, москва, день медицинского работника в россии, общество
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
11:40 20.06.2021
 
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что создание комфортных условий работы и достойная зарплата для врачей - это приоритетные вопросы.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня.
"Сердечно поздравляю медиков с профессиональным праздником... Безмерно благодарен всем, кто трудится в медицине. Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире. Качественная медпомощь для москвичей, комфортные условия работы и достойная зарплата медиков - приоритеты для города", - написал мэр в своем поздравлении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что медицинские работники же больше года сражаются с опасным коронавирусом, проявляя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Он подчеркнул, что тысячи спасенных жизней - результат самоотверженного труда врачей.
"Желаю вам, дорогие друзья, сил, всего самого доброго! Здоровья вам и вашим семьям", - добавил мэр.
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