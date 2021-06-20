https://ria.ru/20210620/prazdnik-1737764930.html

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.06.2021

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что создание комфортных условий работы и достойная зарплата для врачей -... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:40

2021-06-20T11:40

2021-06-20T11:40

здоровье - общество

сергей собянин

москва

день медицинского работника в россии

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что создание комфортных условий работы и достойная зарплата для врачей - это приоритетные вопросы.Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня."Сердечно поздравляю медиков с профессиональным праздником... Безмерно благодарен всем, кто трудится в медицине. Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире. Качественная медпомощь для москвичей, комфортные условия работы и достойная зарплата медиков - приоритеты для города", - написал мэр в своем поздравлении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".Собянин отметил, что медицинские работники же больше года сражаются с опасным коронавирусом, проявляя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Он подчеркнул, что тысячи спасенных жизней - результат самоотверженного труда врачей."Желаю вам, дорогие друзья, сил, всего самого доброго! Здоровья вам и вашим семьям", - добавил мэр.

https://ria.ru/20210620/putin-1737739658.html

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