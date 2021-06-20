https://ria.ru/20210620/lysenko-1737783436.html

Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова

Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2021

Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова

Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был талантливым человеком и одаренным журналистом, он создал телеканал, который завоевал сердца миллионов зрителей,... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:00

2021-06-20T15:00

2021-06-20T15:00

умер анатолий лысенко

россия

татьяна москалькова

общественное телевидение россии

анатолий лысенко

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был талантливым человеком и одаренным журналистом, он создал телеканал, который завоевал сердца миллионов зрителей, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Талантливый человек, одаренный журналист, Анатолий Григорьевич внес значительный вклад в создание современного российского телевидения. Именно под его руководством был создан и успешно развивается новый федеральный канал, телевизионные проекты которого завоевали сердца миллионов телезрителей", - написала омбудсмен в Instagram."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Григорьевича… Светлая память", - добавила Москалькова.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737780011.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер анатолий лысенко, россия, татьяна москалькова, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, ссср, общество