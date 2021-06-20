https://ria.ru/20210620/lysenko-1737783436.html
Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова
Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.06.2021
Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова
Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был талантливым человеком и одаренным журналистом, он создал телеканал, который завоевал сердца миллионов зрителей,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:00
2021-06-20T15:00
2021-06-20T15:00
умер анатолий лысенко
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татьяна москалькова
общественное телевидение россии
анатолий лысенко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко был талантливым человеком и одаренным журналистом, он создал телеканал, который завоевал сердца миллионов зрителей, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Талантливый человек, одаренный журналист, Анатолий Григорьевич внес значительный вклад в создание современного российского телевидения. Именно под его руководством был создан и успешно развивается новый федеральный канал, телевизионные проекты которого завоевали сердца миллионов телезрителей", - написала омбудсмен в Instagram."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Григорьевича… Светлая память", - добавила Москалькова.Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737780011.html
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умер анатолий лысенко, россия, татьяна москалькова, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, ссср, общество
Лысенко был одаренным журналистом, заявила Москалькова
Москалькова заявила, что создал телеканал, который завоевал сердца миллионов зрителей