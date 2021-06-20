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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html
Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом
Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021
Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом
Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:07
2021-06-20T00:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в воскресенье поздравил медработников с профессиональным праздником.Он добавил, что многие встречают свой праздник на дежурстве."Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас", - заявил глава государства.Путин отдельно поблагодарил работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям: вести прием, делать операции."Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с вирусом. И несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг. Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения", - сказал президент.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом
00:07 20.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поздравил медработников с праздником и отметил их вклад в борьбу с COVID-19

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье поздравил медработников с профессиональным праздником.
"Для нас, для всех граждан России, это прежде всего возможность сказать самые теплые сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии - лечить людей, защищать самое ценное - жизнь и здоровье человека. Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других", - сказал он в своем обращении.
Он добавил, что многие встречают свой праздник на дежурстве.
"Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас", - заявил глава государства.
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Путин отдельно поблагодарил работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям: вести прием, делать операции.
"Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с вирусом. И несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг. Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения", - сказал президент.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
 
 
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