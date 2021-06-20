https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html

Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом

Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021

Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом

Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:07

2021-06-20T00:07

2021-06-20T00:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в воскресенье поздравил медработников с профессиональным праздником.Он добавил, что многие встречают свой праздник на дежурстве."Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас", - заявил глава государства.Путин отдельно поблагодарил работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям: вести прием, делать операции."Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с вирусом. И несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг. Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения", - сказал президент.

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество