Путин оценил вклад врачей в борьбу с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Путин поздравил медработников с праздником и отметил их вклад в борьбу с COVID-19
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье поздравил медработников с профессиональным праздником.
"Для нас, для всех граждан России, это прежде всего возможность сказать самые теплые сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии - лечить людей, защищать самое ценное - жизнь и здоровье человека. Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других", - сказал он в своем обращении.
Он добавил, что многие встречают свой праздник на дежурстве.
"Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас", - заявил глава государства.
Путин отдельно поблагодарил работников больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям: вести прием, делать операции.
"Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с вирусом. И несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг. Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения", - сказал президент.