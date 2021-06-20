https://ria.ru/20210620/kocharyan-1737754896.html

Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах

Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021

Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах

Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:53

2021-06-20T09:53

2021-06-20T10:16

внеочередные парламентские выборы в армении

роберт кочарян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости.Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана.Кочарян не стал стоять в длинной очереди избирателей, иначе ему пришлось бы ждать не меньше часа возможности проголосовать.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210619/kocharyan-1737738046.html

ереван

армения

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Роберт Кочарян на избирательном участке Второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана. Кочарян не стал стоять в длинной очереди, где ему пришлось бы ждать не меньше часа. Тем не менее, его встретили аплодисментами. 2021-06-20T09:53 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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внеочередные парламентские выборы в армении, роберт кочарян, ереван, армения, в мире