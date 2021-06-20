https://ria.ru/20210620/kocharyan-1737754896.html
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:53
2021-06-20T09:53
2021-06-20T10:16
внеочередные парламентские выборы в армении
роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости.Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана.Кочарян не стал стоять в длинной очереди избирателей, иначе ему пришлось бы ждать не меньше часа возможности проголосовать.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210619/kocharyan-1737738046.html
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Роберт Кочарян на избирательном участке
Второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана. Кочарян не стал стоять в длинной очереди, где ему пришлось бы ждать не меньше часа. Тем не менее, его встретили аплодисментами.
2021-06-20T09:53
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внеочередные парламентские выборы в армении, роберт кочарян, ереван, армения, в мире
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
09:53 20.06.2021 (обновлено: 10:16 20.06.2021)
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах