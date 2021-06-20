Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/kocharyan-1737754896.html
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:53
2021-06-20T10:16
внеочередные парламентские выборы в армении
роберт кочарян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755238_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_92115477689c840376e5203e4cab47f0.png
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости.Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана.Кочарян не стал стоять в длинной очереди избирателей, иначе ему пришлось бы ждать не меньше часа возможности проголосовать.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210619/kocharyan-1737738046.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Роберт Кочарян на избирательном участке
Второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана. Кочарян не стал стоять в длинной очереди, где ему пришлось бы ждать не меньше часа. Тем не менее, его встретили аплодисментами.
2021-06-20T09:53
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755238_50:0:586:402_1920x0_80_0_0_cdf94ccdc020d456fbec0e5cc3e7516b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
внеочередные парламентские выборы в армении, роберт кочарян, ереван, армения, в мире
Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах
09:53 20.06.2021 (обновлено: 10:16 20.06.2021)
 

Экс-президент Армении Кочарян проголосовал на парламентских выборах

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости.
Его участок 7/3 расположен в детском саду 77 в Юго-Западном квартале Еревана.
Кочарян не стал стоять в длинной очереди избирателей, иначе ему пришлось бы ждать не меньше часа возможности проголосовать.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 23:44
Штаб Кочаряна заявил о нарушениях в преддверии выборов в Армении
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния