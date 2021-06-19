https://ria.ru/20210619/zakharova-1737670022.html

Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"

Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе" - РИА Новости, 19.06.2021

Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "Крымская платформа" станет самым... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:20

2021-06-19T10:20

2021-06-19T10:56

россия

дмитрий кулеба

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евросоюз

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "Крымская платформа" станет самым масштабным событием на Украине за 30 лет."Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.Об этом мероприятии президент Украины Владимир Зеленский рассказал в конце мая. По его словам, Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

https://ria.ru/20210618/surkov-1737606032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737495780.html

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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, евросоюз, владимир зеленский, сша, киев, в мире