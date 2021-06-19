https://ria.ru/20210619/zakharova-1737670022.html
Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"
Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе" - РИА Новости, 19.06.2021
Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "Крымская платформа" станет самым... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:20
2021-06-19T10:20
2021-06-19T10:56
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
евросоюз
владимир зеленский
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298607_0:62:2741:1604_1920x0_80_0_0_537bd6f6da98ae2082146b06643fe638.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "Крымская платформа" станет самым масштабным событием на Украине за 30 лет."Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.Об этом мероприятии президент Украины Владимир Зеленский рассказал в конце мая. По его словам, Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
https://ria.ru/20210618/surkov-1737606032.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737495780.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298607_169:0:2712:1907_1920x0_80_0_0_ea96a1ae067a728df6f72f4e95e26c61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кулеба, мария захарова, евросоюз, владимир зеленский, сша, киев, в мире
Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"
10:20 19.06.2021 (обновлено: 10:56 19.06.2021)
Официальный представитель МИД России Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"