Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737712339.html
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих - РИА Новости, 19.06.2021
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:34
2021-06-19T17:42
коронавирус в россии
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689352_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_c6dfd3cd3194e764066c8bdec46f9052.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции."До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.Городским вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737691058.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689352_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cd2b11eccba7c1ceb2ddd336464beed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
17:34 19.06.2021 (обновлено: 17:42 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.
Городским вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 14:35Распространение коронавируса
Путин призвал привиться от коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
Лента новостейМолния