https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737712339.html
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих - РИА Новости, 19.06.2021
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:34
2021-06-19T17:34
2021-06-19T17:42
коронавирус в россии
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции."До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.Городским вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737691058.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих
17:34 19.06.2021 (обновлено: 17:42 19.06.2021)
Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих