https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737712339.html

Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих

Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих - РИА Новости, 19.06.2021

Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих

Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:34

2021-06-19T17:34

2021-06-19T17:42

коронавирус в россии

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции."До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.Городским вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.

https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737691058.html

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