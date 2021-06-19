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Путин призвал привиться от коронавируса
Путин призвал привиться от коронавируса - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал привиться от коронавируса
Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше привиться, чем болеть. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:35
2021-06-19T14:35
2021-06-19T15:01
единая россия
распространение коронавируса
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше привиться, чем болеть."Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", — сказал он, выступая на съезде "Единой России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин призвал привиться от коронавируса
14:35 19.06.2021 (обновлено: 15:01 19.06.2021)
Владимир Путин призвал россиян привиться от коронавируса