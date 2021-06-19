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Путин призвал привиться от коронавируса

Путин призвал привиться от коронавируса - РИА Новости, 19.06.2021

Путин призвал привиться от коронавируса

Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше привиться, чем болеть. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:35

2021-06-19T14:35

2021-06-19T15:01

единая россия

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше привиться, чем болеть."Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", — сказал он, выступая на съезде "Единой России".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество