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Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию
Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию - РИА Новости, 19.06.2021
Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы в турецкие города, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:47
2021-06-19T11:47
2021-06-19T12:20
туризм
аэрофлот
анталия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы в турецкие города, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.Так, в Анталию, Бодрум и Даламан будет летать один рейс в день. В Стамбул — по два.Представитель перевозчика уточнил, что в зависимости от фактического спроса количество рейсов в будущем может измениться. Россия возобновляет полеты в Турцию с 22 июня после почти трехмесячного перерыва. Полеты остановили в середине апреля на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако российская инспекционная группа, посетившая страну, пришла к выводу, что сейчас посещение Турции возможно. Отмечается, что там провели вакцинацию сотрудников отелей, доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.
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аэрофлот, анталия, турция, стамбул
Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию
11:47 19.06.2021 (обновлено: 12:20 19.06.2021)
Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Стамбул, Антаоию, Бодрум и Даламан
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
"Аэрофлот
" запустит дополнительные рейсы в турецкие города, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин
.
Так, в Анталию, Бодрум и Даламан будет летать один рейс в день. В Стамбул — по два.
Представитель перевозчика уточнил, что в зависимости от фактического спроса количество рейсов в будущем может измениться.
Россия возобновляет полеты в Турцию с 22 июня после почти трехмесячного перерыва. Полеты остановили в середине апреля на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако российская инспекционная группа, посетившая страну, пришла к выводу, что сейчас посещение Турции возможно. Отмечается, что там провели вакцинацию сотрудников отелей, доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.