https://ria.ru/20210619/turtsiya-1737676767.html

Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию

Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию - РИА Новости, 19.06.2021

Аэрофлот откроет дополнительные рейсы в Турцию

"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы в турецкие города, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:47

2021-06-19T11:47

2021-06-19T12:20

туризм

аэрофлот

анталия

турция

стамбул

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы в турецкие города, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.Так, в Анталию, Бодрум и Даламан будет летать один рейс в день. В Стамбул — по два.Представитель перевозчика уточнил, что в зависимости от фактического спроса количество рейсов в будущем может измениться. Россия возобновляет полеты в Турцию с 22 июня после почти трехмесячного перерыва. Полеты остановили в середине апреля на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако российская инспекционная группа, посетившая страну, пришла к выводу, что сейчас посещение Турции возможно. Отмечается, что там провели вакцинацию сотрудников отелей, доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.

https://ria.ru/20210619/gretsiya-1737666499.html

анталия

турция

стамбул

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2021

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аэрофлот, анталия, турция, стамбул