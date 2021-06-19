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Шоубиз
https://ria.ru/20210619/shayk-1737595148.html
Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк
Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк - РИА Новости, 19.06.2021
Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк
Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которой пресса приписывает роман с бывшим теледивы, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:12
2021-06-19T13:12
шоубиз
ирина шейк
знаменитости
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криштиану роналду
канье уэст
кимберли кардашян
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которой пресса приписывает роман с бывшим теледивы, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники.Источник также заверил СМИ, что Ким пока ни с кем не встречается, но она уже двигается дальше после расставания с мужем. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся.С 2010 по 2014 Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась. В мае в прессе всплыли слухи, что модель встречается с Уэстом. В июне появилась информация, что свой день рождения рэпер отметил в компании Ирины.
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ирина шейк, знаменитости, звезды, криштиану роналду, канье уэст, кимберли кардашян, брэдли купер

Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк

13:12 19.06.2021
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина Чеснокова Американская модель Ким Кардашьян и модель и актриса Ирина Шейк
Американская модель Ким Кардашьян и модель и актриса Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которой пресса приписывает роман с бывшим теледивы, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники.

"У них есть общие друзья. Ким нравится Ирина, если судить по тому, что она о ней знает", — говорит инсайдер.

Источник также заверил СМИ, что Ким пока ни с кем не встречается, но она уже двигается дальше после расставания с мужем.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся.
С 2010 по 2014 Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась.
В мае в прессе всплыли слухи, что модель встречается с Уэстом. В июне появилась информация, что свой день рождения рэпер отметил в компании Ирины.
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ШоубизИрина ШейкЗнаменитостизвездыКриштиану РоналдуКанье УэстКимберли КардашянБрэдли Купер
 
 
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