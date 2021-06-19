https://ria.ru/20210619/shayk-1737595148.html

Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк

Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк - РИА Новости, 19.06.2021

Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк

Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которой пресса приписывает роман с бывшим теледивы, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T13:12

2021-06-19T13:12

2021-06-19T13:12

шоубиз

ирина шейк

знаменитости

звезды

криштиану роналду

канье уэст

кимберли кардашян

брэдли купер

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стало известно, что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которой пресса приписывает роман с бывшим теледивы, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники.Источник также заверил СМИ, что Ким пока ни с кем не встречается, но она уже двигается дальше после расставания с мужем. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся.С 2010 по 2014 Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась. В мае в прессе всплыли слухи, что модель встречается с Уэстом. В июне появилась информация, что свой день рождения рэпер отметил в компании Ирины.

https://ria.ru/20210612/shayk-1736666891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина шейк, знаменитости, звезды, криштиану роналду, канье уэст, кимберли кардашян, брэдли купер