https://ria.ru/20210619/samolet-1737671962.html

Врачи обследуют 11 пострадавших при аварии самолета в Кузбассе

Врачи обследуют 11 пострадавших при аварии самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Врачи обследуют 11 пострадавших при аварии самолета в Кузбассе

Врачи обследуют 11 пострадавших при крушении самолета в Кузбассе, будет решаться вопрос об их госпитализации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:40

2021-06-19T10:40

2021-06-19T10:40

жесткая посадка самолета в кузбассе

кемеровская область

происшествия

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ЖУРАВЛЕВО (Кемеровская обл.), 19 июн - РИА Новости. Врачи обследуют 11 пострадавших при крушении самолета в Кузбассе, будет решаться вопрос об их госпитализации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней тяжести, еще четыре человека погибли."Четверо человек погибли. Четверо человек были вертолетом доставлены в Ленинск, они в тяжелом состоянии находятся. И 11 человек в легкой степени, средней и легкой, доставлены в медучреждения, проходят обследования, будут проставлены им степени, и вопрос о госпитализации будет решаться", - рассказал Дужик РИА Новости.

https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html

кемеровская область

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2021

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жесткая посадка самолета в кузбассе, кемеровская область, происшествия