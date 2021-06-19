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Махмуд Али Юсуф: Россия могла бы быть локомотивом в партнерстве с Африкой

Махмуд Али Юсуф: Россия могла бы быть локомотивом в партнерстве с Африкой - РИА Новости, 19.06.2021

Махмуд Али Юсуф: Россия могла бы быть локомотивом в партнерстве с Африкой

Министр иностранных дел Джибути Махмуд Али Юсуф рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило, что его страна готова предложить... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:00

2021-06-19T11:00

2021-06-19T11:00

россия

джибути

африка

интервью

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Министр иностранных дел Джибути Махмуд Али Юсуф рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило, что его страна готова предложить предпринимателям из России, высказал мнение о том, за счет чего Джибути может побороться с популярными египетскими курортами за российских туристов, и сообщил, каковы результаты его недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.– Как вы оцениваете на сегодняшний день взаимоотношения России и Джибути? В каких сферах, на ваш взгляд, наши страны могли усилить сотрудничество?– Отношения между Джибути и Россией берут начало с 1978 года, когда между нами были установлены дипломатические отношения. То есть более чем 40 лет назад. С тех пор у нас сложились дружеские и открытые отношения. И время от времени мы посещаем Россию, так же как и высокопоставленные государственные деятели из России приезжают к нам, чтобы способствовать росту этих двусторонних отношений.Сейчас мы с большим оптимизмом смотрим на новую политику, в рамках которой Россия пытается развивать Африканский континент. У нас прошел саммит в Сочи два года назад, и теперь мы готовим новый саммит Россия-Африка, который запланирован на следующий год.– А сейчас уже известно, где и когда именно мог бы пройти второй саммит?– Второй саммит пройдет в Африке в 2022 году. Мы пока еще не приняли решения, в какой именно стране, и не определили точное время. Но сейчас мы обсуждаем этот вопрос с российскими властями и представителями "тройки" Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).Прошедший саммит и позиция России являются индикаторами того, что ваша страна все больше занимается вопросами Африки. Это замечательно.Что касается двусторонних отношений, конечно, объем торговли между нашими странами не такой большой, но при этом Джибути закупает у России военную технику. Большинство наших вооруженных сил оснащено российской продукцией: грузовики "Урал", вертолеты и прочее.Теперь мы также стремимся привлечь российских инвесторов. У нас есть международная свободная зона, мы развили логистическую и транспортную инфраструктуру. И Джибути находится в стратегически выгодном месте с точки зрения морского пути, по которому часто курсируют суда. Вот почему мы считаем, что российское бизнес-сообщество может воспользоваться преимуществами такого расположения Джибути, чтобы расширить свой бизнес, торговлю, производство, которые предназначены для африканского рынка.Мы считаем себя воротами Африканского Рога. У нас есть такие большие густонаселенные страны, как Эфиопия. Единственный выход к морю у Эфиопии – только через Джибути. Кроме того, есть Сомали, Южный Судан, которые также пользуются выходом к морю через Джибути.Если вы посмотрите на геополитическую карту Африканского Рога, увидите, что Джибути является наиболее стабильной страной. В нашем регионе очень много напряженных мест. Но стабильность, которая существует в нашей стране, позволяет строить долгосрочные планы, это тоже дает дополнительную уверенность для бизнес-сообщества.В прошлом году в Джибути приезжали представители российского бизнеса, всего восемь компаний. Они проявляли интерес к сферам логистики, энергетики, туризма. Мы были бы готовы предложить специальные условия для этих компаний, чтобы они открыли свои представительства в Джибути. Я имею в виду освобождение от налогов на 10 лет. Мы также предлагаем льготы, касающиеся земли. Кроме того, у нас есть зоны свободной торговли. Они тоже могли бы стать местом для открытия представительств компаний, в этих зонах они не должны будут платить трудовой налог или налог на оборудование. Это то, что мы предложили этим компаниям. Думаю, благодаря этим условиям Джибути является одним из самых привлекательных рынков для бизнеса.Помимо прочего, мы хотели бы привлекать российских туристов в Джибути.– Насколько спокойно российские туристы могут себя чувствовать у вас? – В Джибути нет проблем с внутренней политической ситуацией, у нас спокойно проходили выборы. И в Джибути красивая дикая природа, которая может быть интересна гостям нашей страны. Как раз в то время, когда в России очень холодно, они могли бы приехать к Джибути, где тепло. Наш климат очень похож на египетский, как в популярном Шарм-эль-Шейхе.Чтобы наладить туризм, важно создать в Джибути туристическую инфраструктуру. И в этом вопросе у нас уже есть несколько предложений от российских компаний, которые готовы инвестировать в туристическую инфраструктуру, это может помочь привлечь российских туристов к нам. Думаю, впоследствии мы могли бы привлечь большое количество туристов и посоперничать с некоторыми такими курортами, как Египет.Кроме того, у нас хорошо налажено авиасообщение. К нам еженедельно прибывают рейсы из Европы. Также у нас есть ежедневные рейсы из Турции в Джибути и примерно 4-6 полетов в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, из столицы Эфиопии есть регулярные перелеты в Москву. Таким образом существует большой выбор рейсов, посредством которых российские туристы могли бы прилететь в Джибути.– Когда вы планируете встретить первых российских туристов?– Мы надеемся, что в этом году они уже смогут к нам приехать. Мы ожидаем первых гостей в ноябре-декабре. Рассчитываем на это. Вообще лучшее время для посещения Джибути – с конца октября до конца февраля. То есть как раз когда в России очень холодно, в Джибути прекрасная погода. В это время температура в нашей стране от плюс 20 до плюс 25.– В июне вы встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Каков практический результат этой встречи?– Я встречался с господином министром восьмого июня. Все эти темы я смог обсудить с ним. Его реакция была воодушевляющей для нас. Мы надеемся, что теперь Россия повернется к африканскому рынку. Джибути хотела бы стать одним из ценных партнеров для Российской Федерации.И мы настроены оптимистично, представляя свои преимущества российскому бизнес-сообществу, с тем, чтобы они могли расположить свои компании в Джибути, откуда у них была бы возможность отправлять свою продукцию на экспорт или реэкспортировать ее на внутренний рынок Африки. Это наша цель, о которой мы и стремились сообщить российской стороне через министра Лаврова. Думаю, за этим последуют конкретные результаты. Наши посольства в Джибути и в Москве составят обстоятельный план дальнейших шагов.Я также пригласил министра Лаврова приехать в Джибути в скором будущем, в наиболее удобное для него время.– И когда мог бы состояться этот визит?– До конца текущего года. Возможно, в ноябре или декабре.В ближайшее время мы продолжим контактировать с Москвой, с российскими властями, компетентными по всем этим сферам. Это то, что касается бизнеса. Но у нас также есть хорошее сотрудничество и в вопросах образования. В российских университетах обучается большое количество студентов из Джибути: в высших учебных заведениях, в дипломатических институтах. И мы хотели бы развивать сотрудничество при обменах студентами, экспертами. Это то, что мы хотели бы развить в ближайшие годы.Мы хотели бы видеть все больше сходства в позициях и мнениях с Россией, тренды и намерения для развития многополярных направлений. Мы ценим независимость других стран, но считаем, что мы также и упускаем возможности расширения сотрудничества. Мы также хотели бы увидеть реформирование Совета Безопасности ООН, чтобы он стал более справедливым по отношению к представленным на его уровне африканским нациям. Так много тем, которые мы хотели бы видеть в рамках работы партнерства России и Африки, где Россия могла бы сыграть роль локомотива. И африканские страны и, в частности, Джибути ожидают от России более активных и динамичных действий в том, что касается африканских дел.– Министр энергетики Джибути ранее приглашал российских инвесторов для работы в энергетическом секторе государства. Он сообщал, что государство особе внимание уделяет развитию возобновляемых источников энергии. Удалось ли вам привлечь российских инвесторов?– Эту тему мы также обсудили с Лавровым. Всего несколько дней назад к нам приезжала делегация российских компаний, у них есть эксперты и технологии в сфере возобновляемых источников энергии, которые они хотели бы применить в Джибути.Думаю, мы обсудим это с нашим министром энергетики и продолжим работать над этим вопросом, чтобы добиться подписания соглашения, которое затем, я надеюсь, выльется в реализацию проекта.У нас высокий потенциал в выработке солнечной энергии, геотермальной энергии, и мы уже производим ветровую энергию. У нас есть целый ряд источников энергии, которые мы хотели бы развивать. Также нам необходимо развивать горнодобывающий сектор. Мы знаем, что в России хорошо развита горнодобывающая промышленность, а у нас потенциал в этой сфере огромный. Я настроен очень оптимистично относительно дальнейшего взаимодействия с Россией.

https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html

https://ria.ru/20210603/politika-1735330640.html

https://ria.ru/20210225/afrika-1598988951.html

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джибути

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джибути, африка, интервью