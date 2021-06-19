https://ria.ru/20210619/obnovlenie-1737695902.html

Путин отметил работу "Единой России" по обновлению своего состава

Путин отметил работу "Единой России" по обновлению своего состава - РИА Новости, 19.06.2021

Путин отметил работу "Единой России" по обновлению своего состава

Президент России Владимир Путин отметил работу партии "Единая Россия" по обновлению своего состава, вовлечению в свои ряды молодежи. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:09

2021-06-19T15:09

2021-06-19T15:09

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу партии "Единая Россия" по обновлению своего состава, вовлечению в свои ряды молодежи.Он рассказал, что ему известно об участии многих членов партии в волонтерской работе в период эпидемии коронавируса."Эти штабы поддержки продолжают работать, что крайне важно и сейчас, как и то, что вы привлекаете в партию таких же неравнодушных людей. Они органично вливаются в партию, становятся ее кандидатами на выборах, причем на выборах самых разных уровней. Уверен, вы обязательно продолжите такую линию, а значит, и партия будет укреплять свой авторитет, доверие людей, обретать новых сторонников, работать так, чтобы соответствовать запросам и вызовам времени", - подчеркнул президент.Он добавил, что выдвижение на самые ответственные направления работы молодежи, доказавшей свою самостоятельность и ответственность в разных сферах жизни (бизнесе, социальной, волонтерской и так далее), и впредь должно быть одной из самый ключевых задач партии."Потому что речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии", - указал Путин.

https://ria.ru/20210619/er-1737690028.html

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россия, единая россия, владимир путин, политика