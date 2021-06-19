https://ria.ru/20210619/krasnodar-1737707060.html

В Краснодаре зарезали мужчину

В Краснодаре зарезали мужчину - РИА Новости, 19.06.2021

В Краснодаре зарезали мужчину

Мужчина убит ножом на улице в Краснодаре в ходе бытового конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:36

2021-06-19T16:36

2021-06-19T16:36

россия

краснодар

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Мужчина убит ножом на улице в Краснодаре в ходе бытового конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Днём в субботу в соцсетях появились сообщения о перестрелке в Краснодаре, в которой якобы погиб человек."Возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, сегодня днем на улице Командорской краевого центра между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту один удар ножом в область груди, убив его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.На месте инцидента работают следователь и следователь-криминалист, назначены экспертизы.

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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия