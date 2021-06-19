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В Краснодаре зарезали мужчину
В Краснодаре зарезали мужчину - РИА Новости, 19.06.2021
В Краснодаре зарезали мужчину
Мужчина убит ножом на улице в Краснодаре в ходе бытового конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:36
2021-06-19T16:36
россия
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Мужчина убит ножом на улице в Краснодаре в ходе бытового конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Днём в субботу в соцсетях появились сообщения о перестрелке в Краснодаре, в которой якобы погиб человек."Возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, сегодня днем на улице Командорской краевого центра между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту один удар ножом в область груди, убив его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.На месте инцидента работают следователь и следователь-криминалист, назначены экспертизы.
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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия
В Краснодаре зарезали мужчину
16:36 19.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Краснодаре в ходе бытовой ссоры зарезали мужчину

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Мужчина убит ножом на улице в Краснодаре в ходе бытового конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Днём в субботу в соцсетях появились сообщения о перестрелке в Краснодаре, в которой якобы погиб человек.
Кэтрин Сироу - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, сегодня днем на улице Командорской краевого центра между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту один удар ножом в область груди, убив его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают следователь и следователь-криминалист, назначены экспертизы.
 
РоссияКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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