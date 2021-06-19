https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737675323.html
В России за сутки умерли 466 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 466 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В России за сутки умерли 466 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 466 смертей людей с COVID-19, за все время - 128 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:34
2021-06-19T11:34
2021-06-19T11:34
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 466 смертей людей с COVID-19, за все время - 128 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 466 смертей ... За весь период по России умерло 128 911 человек", - говорится в сообщении.За сутки наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 66.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 466 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 466 пациентов с коронавирусом