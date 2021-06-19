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Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"
Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 19.06.2021
Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"
Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:48
2021-06-19T18:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роберт кочарян
армения
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Армении Роберт Кочарян. Наблюдатели МПА СНГ приступили к краткосрочному мониторингу выборов, всего от ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роберт кочарян, армения, в мире
Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"
18:48 19.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Не могу сейчас говорить о цифрах (количестве прививок от COVID в Армении - ред.), но я сделал (прививку) - "Спутник", - сказал Кочарян в эфире телеканала "Россия 24".

Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Армении Роберт Кочарян. Наблюдатели МПА СНГ приступили к краткосрочному мониторингу выборов, всего от ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роберт КочарянАрменияВ мире
 
 
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