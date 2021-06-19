https://ria.ru/20210619/kocharyan-1737719734.html

Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"

Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 19.06.2021

Экс-президент Армении Кочарян привился вакциной "Спутник V"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:48

2021-06-19T18:48

2021-06-19T18:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роберт кочарян

армения

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Армении Роберт Кочарян. Наблюдатели МПА СНГ приступили к краткосрочному мониторингу выборов, всего от ассамблеи на выборы аккредитовано 34 наблюдателя из семи государств СНГ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210618/sputnikv-1737555476.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роберт кочарян, армения, в мире