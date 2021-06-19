Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

Голикова: авиасообщение с Турцией будет возобновлено с 22 июня
Возобновление авиасообщения
Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.
Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.
В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.
"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.
В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.
"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.
Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.
Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.
Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.
"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.
Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.
"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.
В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.
В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.
Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.
В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.
В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.
Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.
Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.
Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.
Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.
Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.
Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.
Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.
В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.
Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.
Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.
Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.
В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.
Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.
Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.
Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.
Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.
До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.
Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.
Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.
До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.
Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.
Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.
Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.
Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.
Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.
Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.
Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.
Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.
Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.
Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.
Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.
Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.
Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.
В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.
"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".
Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.
В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.
"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".
Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.
В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.
Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.
В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.
Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.
Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.
Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.
Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.
Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.
Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.
Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.
Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.
В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.
Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.
В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.
Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".
Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".
Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.
Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.
Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.
В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.
"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.
Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.
Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.
"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.
В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.
В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.
Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.
Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.
Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.
Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.
В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.
Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.
Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.
Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.
Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.
До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.
Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.
Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.
Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.
Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.
Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.
Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.
Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.
В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.
"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".
Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.
В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.
Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.
Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.
Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.
Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.
Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.
В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.
Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".
Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.