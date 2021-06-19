https://ria.ru/20210619/aviasoobschenie-1737656921.html

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня - РИА Новости, 19.06.2021

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T05:59

2021-06-19T05:59

2021-06-19T15:23

туризм

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

турция

италия

сша

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.Голикова обратила внимание, что в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.Также вице-премьер отметила снижение занятости коечного фонда в стране с 59 до 39 процентов.Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Причиной введения этой меры стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. В конце мая ограничения продлили до 21 июня.Возобновление авиасообщенияРоссия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия, а также Северная Македония.Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.Россия из-за пандемии с конца марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737502800.html

https://ria.ru/20210611/egipet-1736594386.html

https://ria.ru/20210618/otpusk-1737498687.html

россия

турция

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, турция, италия, сша, общество