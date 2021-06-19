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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210619/aviasoobschenie-1737656921.html
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня - РИА Новости, 19.06.2021
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T05:59
2021-06-19T15:23
туризм
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
турция
италия
сша
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.Голикова обратила внимание, что в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.Также вице-премьер отметила снижение занятости коечного фонда в стране с 59 до 39 процентов.Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Причиной введения этой меры стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. В конце мая ограничения продлили до 21 июня.Возобновление авиасообщенияРоссия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия, а также Северная Македония.Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.Россия из-за пандемии с конца марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737502800.html
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коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, турция, италия, сша, общество
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня
05:59 19.06.2021 (обновлено: 15:23 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голикова: авиасообщение с Турцией будет возобновлено с 22 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.
Голикова обратила внимание, что в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.
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Также вице-премьер отметила снижение занятости коечного фонда в стране с 59 до 39 процентов.
Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения "по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления".
С середины апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Причиной введения этой меры стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. В конце мая ограничения продлили до 21 июня.
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Возобновление авиасообщения

Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия, а также Северная Македония.
Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.
Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.
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Россия из-за пандемии с конца марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года страна начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.
Сейчас разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.
Черногория вместо Турции: отдых на море без виз, прививок и справок
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO

Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.

Боко-которская бухта
1 из 16

Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.

"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.

Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
2 из 16

В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.

"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© Depositphotos / Garry518

Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.

Свети-Стефан
3 из 16

Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.

© Depositphotos / Garry518
© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанк

Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.

"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.

Отдыхающие возвращаются с пляжа в Петроваце (Черногория)
4 из 16

Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.

"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.

© РИА Новости / Ольга Головко
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© Фото : flickr.com/xJason.Rogersx

В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.

В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.

Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.

Улцинь
5 из 16

В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.

В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.

Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.

© Фото : flickr.com/xJason.Rogersx
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO

Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.

Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.

Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.

Смотровая площадка в поселке Свети-Стефан в Черногории
6 из 16

Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.

Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.

Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
© Depositphotos / Monktwins

В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.

Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.

Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.

Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.

Будва
7 из 16

В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.

Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.

Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.

Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.

© Depositphotos / Monktwins
© Depositphotos / olenka-2008

Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.

До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.

Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.

Курортный город Бечичи в Черногории
8 из 16

Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.

До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.

Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.

© Depositphotos / olenka-2008
© Фото : flickr.com/akk_rus

Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.

Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.

Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.

Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.

Улцинь, Старый город
9 из 16

Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.

Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.

Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.

Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.

© Фото : flickr.com/akk_rus
© Depositphotos / videokvadrat

Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.

Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.

Старый Бар
10 из 16

Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.

Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.

© Depositphotos / videokvadrat
© Depositphotos / efesenko

В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.

"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".

Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.

Которский залив
11 из 16

В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.

"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".

Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.

© Depositphotos / efesenko
© Depositphotos / PantherMediaSeller

В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.

Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.

Тиват
12 из 16

В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.

Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.

© Depositphotos / PantherMediaSeller
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO

Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.

Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.

Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.

Черное озеро в Национальном парке Дурмитор
13 из 16

Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.

Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.

Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
© Depositphotos / MHPhoto

Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.

В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.

Мост Джурджевича и каньон реки Тара
14 из 16

Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.

В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.

© Depositphotos / MHPhoto
© Depositphotos / master78

Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".

Туристы выбивают пршюут на рынке в Будве
15 из 16

Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".

© Depositphotos / master78
© Depositphotos / ollirg06

Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.

Продажа ракии около Национального парка Дурмитор в Черногории
16 из 16

Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.

© Depositphotos / ollirg06
1 из 16

Красивая природа, чистое море, старинные городки на берегу Адриатики, живописные горы, растущие прямо из воды, и в пандемию привлекают наших туристов. Хотя сейчас их значительно меньше, чем обычно, рассказывает гид Юлия Белак.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
2 из 16

В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.

"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
3 из 16

Россиянам для посещения Черногории не нужны визы, документы о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Более того, Минздрав страны представил протокол, согласно которому туристам обеспечивают бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом и бесплатный PCR-тест для возвращения домой.

© Depositphotos / Garry518
4 из 16

Рестораны и кафе открыты, комендантский час отменили, рассказывает об обстановке на прибрежных курортах гид Светлана Савченко.

"На пляжах много людей. Вода, правда, еще холодная, примерно 19 градусов, но народ купается, потому что в обеденное время столбик термометра поднимается до 30. Очень жарко", — говорит она.

© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Черногории разрешено свободное перемещение между городами.

В транспорте — не только в автобусе, но и в такси — обязательно нужно надевать маску. Так же и в общественных помещениях. А на улице — только если невозможно держать социальную дистанцию в два метра.

Пока закрыты бары, дискотеки и ночные клубы. Рестораны и кафе работают с 07:00 до 23:00. Музыкальные программы разрешены только на террасах и лишь с 19:00 до 22:00, объясняет Юлия Белак.

© Фото : flickr.com/xJason.Rogersx
6 из 16

Прямого авиасообщения между Россией и Черногорией сейчас нет. Туристы летают с пересадкой через Стамбул, Вену, а большинство — через Белград, рассказывает Светлана Савченко.

Из сербской столицы в черногорскую — город Подгорицу — час на самолете.

Можно и на поезде. Дорога занимает около десяти часов. Состав отправляется в 21:00 и прибывает в конечный пункт в 07:00. Оттуда до побережья — например, до курортной Будвы — 60 километров.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
7 из 16

В Черногории три курортные зоны для пляжного отдыха: Будванская ривьера, Южный берег и Которская бухта, рассказывает гид Мария Борисенко.

Самая популярная у туристов — Будва. "Город веселый, шумный, полный жизни даже в непростое время пандемии. Вокруг — самые красивые пляжи, маленькие бухты", — отмечает она.

Инфраструктура удобная: много гостиниц, апартаментов, ресторанов, магазинов, есть аквапарк, песчаные пляжи. И конечно, привлекают античные улочки Старого города.

Через автовокзал Будвы проезжают все междугородние автобусы, поэтому оттуда можно самостоятельно добраться до большинства достопримечательностей страны.

© Depositphotos / Monktwins
8 из 16

Семьи с детьми и любители спокойного отдыха чаще всего приезжают в поселок Бечичи в двух километрах от Будвы.

До него из города можно дойти по набережной — мимо ресторанов и магазинов.

Суеты здесь меньше, есть отели с большой территорией и детскими развлечениями.

© Depositphotos / olenka-2008
9 из 16

Южный берег Черногории — это многие километры песчаных пляжей почти до границы с Албанией. "Там спокойнее, дешевле, но сложнее выбираться на экскурсии", — говорит Мария Борисенко.

Песок в этой области темно-серый, вулканического происхождения. Волны идеально подходят для серферов.

Улцинь — самый южный город страны. Вернувшись с пляжа, туристы отправляются гулять по живописной исторической части.

Нудисты приезжают сюда позагорать на ближайшем острове Ада-Бояна. Есть здесь и женский пляж, куда действительно пускают только дам. Считается, что в воде целебные источники и купание помогает забеременеть.

© Фото : flickr.com/akk_rus
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Еще один крупный курорт на юге страны — Бар с галечными пляжами. Здесь главный порт страны, откуда в доковидные времена обладатели "шенгена" попадали в итальянский Бари.

Рядом — музейный комплекс Старый Бар, сохранившийся с XI века. Это разрушенная крепость, там никто не живет, кроме многочисленных котов.

© Depositphotos / videokvadrat
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В Которской бухте на севере страны привычных пляжей мало. Вход в море — по пирсам, рассказывает Мария Борисенко.

"Зато вокруг — красота: старинные особняки, каменные дома на берегу моря, все утопает в цветах, — поясняет она. — Это место скорее для любителей аутентичного колорита и истории".

Города Котор и Пераст похожи на итальянские, и отдых тут выбирают те, кто раньше ездил на Апеннины.

© Depositphotos / efesenko
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В Черногории можно остановиться и в апартаментах за десять евро в сутки, и в дорогом отеле.

Есть еще три яхтенные марины — поселки со стоянкой для судов и комфортной туристической инфраструктурой. Это Porto Montenegro в Тивате, Luštica Bay на берегу залива Траште, севернее Будвы, и гавань Portonovi в Которском заливе. Там шикарные рестораны, хорошие гостиницы и апартаменты, красивая набережная, говорит Мария Борисенко.

© Depositphotos / PantherMediaSeller
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Рядом с городом и известным горнолыжным курортом "Жабляк" расположен национальный парк "Дурмитор". Зимой туда едут сноубордисты и горнолыжники, летом — альпинисты и поклонники пешего туризма, рассказывает Юлия Белак.

Там 18 ледниковых озер. Одно из них, Черное, особенно популярно у туристов. Находится оно у горы Медведь. Берега покрывает густой хвойный лес: отражаясь в воде, он придает ей почти черный цвет.

Еще в заповеднике знаменитый каньон реки Тары — второй в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона.

© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
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Путешественники едут и к мосту Джурджевича через каньон Тары. Там три зиплайна, рядом — кемпинг с автостоянкой, магазин, хостел. Оттуда можно отправиться на рафтинг.

В Черногории множество нетуристических, но очень любопытных мест. Например, ущелье Горло Сокола, откуда открывается красивейший панорамный вид на горы у границы с Албанией. Но туда можно добраться только самостоятельно на машине или с личным гидом, говорит Юлия Белак.

© Depositphotos / MHPhoto
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Самые популярные сувениры из Черногории — съедобные. Это прежде всего традиционный копченый окорок — пршут, сыры, оливки домашнего посола и вино — особенно вкусное из винограда местного сорта "вранац".

© Depositphotos / master78
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Еще один традиционный сувенир — домашняя ракия. "Самая вкусная — на сливе, абрикосе, винограде или дыне", — рекомендует Юлия Белак.

© Depositphotos / ollirg06
 
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