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В Севастополе ночью отключат подачу холодной воды

В Севастополе ночью отключат подачу холодной воды - РИА Новости, 18.06.2021

В Севастополе ночью отключат подачу холодной воды

Подача холодной воды в Севастополе нынешней ночью будет прекращена из-за замутнения водохранилища в результате сильных ливней, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:28

2021-06-18T21:28

2021-06-18T21:28

подтопления в крыму

россия

симферополь

евпатория

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Подача холодной воды в Севастополе нынешней ночью будет прекращена из-за замутнения водохранилища в результате сильных ливней, сообщили в пресс-службе правительства города."Информируем севастопольцев о том, что сегодня ночью до 7 утра будет отключена подача холодной воды. Это связано с загрязнением и замутнением воды в водохранилище", - говорится в сообщении.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. Дожди в пятницу продолжились в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории.

россия

симферополь

евпатория

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, симферополь, евпатория, севастополь, происшествия