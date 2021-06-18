https://ria.ru/20210618/vkontakte-1737554764.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых - РИА Новости, 18.06.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:12
2021-06-18T13:12
2021-06-18T13:13
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99454/10/994541085_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_79ffe03f21b84bb9b0b6d0eca45cf2ef.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам поделиться своим отношением к домам престарелых.Варианты ответов были такие: негативно, родители должны жить со взрослыми родителями; только если пожилому требуется помощь профессионала; лучше нанять сиделку; только, если в частный; положительно; сам планирую жить в пансионате. В итоге большинство подписчиков ответили, что допускают заботу о своих пожилых родственниках пансионату, но только при необходимости профессионального присмотра. Такой вариант выбрали более 40% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что родители должны жить со своими взрослыми детьми. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что принимать такое решение должны сами бабушки и дедушки.
https://ria.ru/20210607/vkontakte-1736035786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/99454/10/994541085_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_dbba943ea5fc02fdbfbddb6ba7ef1d12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам поделиться своим отношением к домам престарелых.
Варианты ответов были такие: негативно, родители должны жить со взрослыми родителями; только если пожилому требуется помощь профессионала; лучше нанять сиделку; только, если в частный; положительно; сам планирую жить в пансионате.
В итоге большинство подписчиков ответили, что допускают заботу о своих пожилых родственниках пансионату, но только при необходимости профессионального присмотра. Такой вариант выбрали более 40% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что родители должны жить со своими взрослыми детьми.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что принимать такое решение должны сами бабушки и дедушки.