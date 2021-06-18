https://ria.ru/20210618/vkontakte-1737554764.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых - РИА Новости, 18.06.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:12

2021-06-18T13:12

2021-06-18T13:13

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам поделиться своим отношением к домам престарелых.Варианты ответов были такие: негативно, родители должны жить со взрослыми родителями; только если пожилому требуется помощь профессионала; лучше нанять сиделку; только, если в частный; положительно; сам планирую жить в пансионате. В итоге большинство подписчиков ответили, что допускают заботу о своих пожилых родственниках пансионату, но только при необходимости профессионального присмотра. Такой вариант выбрали более 40% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что родители должны жить со своими взрослыми детьми. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что принимать такое решение должны сами бабушки и дедушки.

https://ria.ru/20210607/vkontakte-1736035786.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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