Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/vkontakte-1737554764.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых - РИА Новости, 18.06.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:12
2021-06-18T13:13
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99454/10/994541085_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_79ffe03f21b84bb9b0b6d0eca45cf2ef.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам поделиться своим отношением к домам престарелых.Варианты ответов были такие: негативно, родители должны жить со взрослыми родителями; только если пожилому требуется помощь профессионала; лучше нанять сиделку; только, если в частный; положительно; сам планирую жить в пансионате. В итоге большинство подписчиков ответили, что допускают заботу о своих пожилых родственниках пансионату, но только при необходимости профессионального присмотра. Такой вариант выбрали более 40% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что родители должны жить со своими взрослыми детьми. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что принимать такое решение должны сами бабушки и дедушки.
https://ria.ru/20210607/vkontakte-1736035786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/99454/10/994541085_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_dbba943ea5fc02fdbfbddb6ba7ef1d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали о своем отношении к домам престарелых

13:12 18.06.2021 (обновлено: 13:13 18.06.2021)
 
© Fotolia / Alexander RathsУход за престарелыми людьми
Уход за престарелыми людьми - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Fotolia / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам поделиться своим отношением к домам престарелых.
Варианты ответов были такие: негативно, родители должны жить со взрослыми родителями; только если пожилому требуется помощь профессионала; лучше нанять сиделку; только, если в частный; положительно; сам планирую жить в пансионате.
В итоге большинство подписчиков ответили, что допускают заботу о своих пожилых родственниках пансионату, но только при необходимости профессионального присмотра. Такой вариант выбрали более 40% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что родители должны жить со своими взрослыми детьми.
Молодой человек с котом в переноске едет на электросамокате в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 17:29
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к электросамокатам
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что принимать такое решение должны сами бабушки и дедушки.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
09:21Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
Лента новостейМолния