https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737631980.html

Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим

Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим

Вакцинировать перенесших коронавирус надо не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:50

2021-06-18T19:50

2021-06-18T19:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728216951_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_c83aabd0e2c5c753854de6d5db2d92f5.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинировать перенесших коронавирус надо не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19."Мы в процессе изучения всех материалов, которыми мы сегодня располагаем, пришли к выводу, что вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в зависимости от сроков перенесённого заболевания, нужно проводить не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления", — заявила Голикова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество