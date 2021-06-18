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Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим
Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим
Вакцинировать перенесших коронавирус надо не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:50
2021-06-18T19:50
2021-06-18T19:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинировать перенесших коронавирус надо не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19."Мы в процессе изучения всех материалов, которыми мы сегодня располагаем, пришли к выводу, что вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в зависимости от сроков перенесённого заболевания, нужно проводить не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления", — заявила Голикова.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим
Голикова рассказала, когда нужно прививаться от COVID-19 переболевшим