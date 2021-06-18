https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737627053.html

Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо

Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:22

2021-06-18T19:22

2021-06-18T21:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения.На брифинге в пятницу она отметила, что в ряде субъектов РФ такие решения были приняты главными санитарными врачами в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней."Речь в первую очередь идёт о тех группах населения, которые имеют контакт с большим количеством граждан. Это необходимо, поскольку принято это было в связи с теми цифрами выявления новой коронавирусной инфекции, которые мы с вами наблюдаем и которые, видимо, будем наблюдать в ближайшие дни", - заявила Голикова.По её словам, "использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью".

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737206093.html

россия

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2021

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"Это необходимо" – Голикова о вакцинировании отдельных групп населения Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. По её словам, "использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью". 2021-06-18T19:22 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия