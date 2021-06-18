https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737627053.html
Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо
Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:22
2021-06-18T19:22
2021-06-18T21:10
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения.На брифинге в пятницу она отметила, что в ряде субъектов РФ такие решения были приняты главными санитарными врачами в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней."Речь в первую очередь идёт о тех группах населения, которые имеют контакт с большим количеством граждан. Это необходимо, поскольку принято это было в связи с теми цифрами выявления новой коронавирусной инфекции, которые мы с вами наблюдаем и которые, видимо, будем наблюдать в ближайшие дни", - заявила Голикова.По её словам, "использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью".
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737206093.html
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"Это необходимо" – Голикова о вакцинировании отдельных групп населения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала необходимыми решения некоторых российских регионов о вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. По её словам, "использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью".
2021-06-18T19:22
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Голикова: решение о вакцинации отдельных групп населения необходимо
19:22 18.06.2021 (обновлено: 21:10 18.06.2021)
Татьяна Голикова назвала решения о вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения необходимым