https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737626619.html

Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе

Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2021

Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе

Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе, среди привитых женщин уже достаточно много тех, кто родил ребёнка,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:18

2021-06-18T19:18

2021-06-18T19:26

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683927_0:75:2847:1676_1920x0_80_0_0_5047cc3da3384fc9ed647baa6dacfb34.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе, среди привитых женщин уже достаточно много тех, кто родил ребёнка, все чувствуют себя прекрасно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Надо отдать должное Минздраву, министр Михаил Альбертович Мурашко прекрасно понимает важность вакцинации беременных. Я надеюсь, что буквально на следующей неделе вакцинация беременных женщин будет разрешена", - сказал Гинцбург.Он отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их больше 80, уточнил Гинцбург."Чувствуют они себя прекрасно. За детьми будут наблюдать (с согласия родителей), смотреть уровень антител. Антитела детям передаются при грудном вскармливании",- пояснил он.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)