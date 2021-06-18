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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737626619.html
Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе
Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2021
Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе
Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе, среди привитых женщин уже достаточно много тех, кто родил ребёнка,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:18
2021-06-18T19:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе, среди привитых женщин уже достаточно много тех, кто родил ребёнка, все чувствуют себя прекрасно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Надо отдать должное Минздраву, министр Михаил Альбертович Мурашко прекрасно понимает важность вакцинации беременных. Я надеюсь, что буквально на следующей неделе вакцинация беременных женщин будет разрешена", - сказал Гинцбург.Он отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их больше 80, уточнил Гинцбург."Чувствуют они себя прекрасно. За детьми будут наблюдать (с согласия родителей), смотреть уровень антител. Антитела детям передаются при грудном вскармливании",- пояснил он.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе
19:18 18.06.2021 (обновлено: 19:26 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Гинцбург допустил начало вакцинации беременных на следующей неделе

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе, среди привитых женщин уже достаточно много тех, кто родил ребёнка, все чувствуют себя прекрасно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надо отдать должное Минздраву, министр Михаил Альбертович Мурашко прекрасно понимает важность вакцинации беременных. Я надеюсь, что буквально на следующей неделе вакцинация беременных женщин будет разрешена", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их больше 80, уточнил Гинцбург.
"Чувствуют они себя прекрасно. За детьми будут наблюдать (с согласия родителей), смотреть уровень антител. Антитела детям передаются при грудном вскармливании",- пояснил он.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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