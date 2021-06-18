https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737533021.html

Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации

Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021

Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации

Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, а разъяснительная работа среди граждан – обязательной, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:30

2021-06-18T11:30

2021-06-18T11:30

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

россия

альбир крганов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

сахалинская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, а разъяснительная работа среди граждан – обязательной, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Я считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Человек сам должен решить, делать прививку или нет, но обязательным должно быть информирование граждан, разъяснение со стороны сотрудников Минздрава и СМИ о профилактике болезни. Есть разного толка мифы, люди, не имея медицинского образования, пытаются поймать хайп и распространяют неправду. Это должно пресекаться. Мусульмане с пониманием относятся к ситуации, мы дали рекомендации и по регионам - сохранять свое здоровье к этому призывает священный Коран", - сказал РИА Новости Крганов.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацией от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html

россия

московская область (подмосковье)

сахалинская область

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коронавирус в россии, россия, альбир крганов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), сахалинская область