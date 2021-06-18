Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737533021.html
Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации
Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021
Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации
Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, а разъяснительная работа среди граждан – обязательной, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:30
2021-06-18T11:30
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
россия
альбир крганов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eca6e9d9119be3c91c83210647ca9bcc.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, а разъяснительная работа среди граждан – обязательной, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Я считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Человек сам должен решить, делать прививку или нет, но обязательным должно быть информирование граждан, разъяснение со стороны сотрудников Минздрава и СМИ о профилактике болезни. Есть разного толка мифы, люди, не имея медицинского образования, пытаются поймать хайп и распространяют неправду. Это должно пресекаться. Мусульмане с пониманием относятся к ситуации, мы дали рекомендации и по регионам - сохранять свое здоровье к этому призывает священный Коран", - сказал РИА Новости Крганов.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацией от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html
россия
московская область (подмосковье)
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_28bc3551f52520cf48fdc39b95e59b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, альбир крганов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), сахалинская область

Известный муфтий высказался об обязательной вакцинации

11:30 18.06.2021
 
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, а разъяснительная работа среди граждан – обязательной, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Я считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Человек сам должен решить, делать прививку или нет, но обязательным должно быть информирование граждан, разъяснение со стороны сотрудников Минздрава и СМИ о профилактике болезни. Есть разного толка мифы, люди, не имея медицинского образования, пытаются поймать хайп и распространяют неправду. Это должно пресекаться. Мусульмане с пониманием относятся к ситуации, мы дали рекомендации и по регионам - сохранять свое здоровье к этому призывает священный Коран", - сказал РИА Новости Крганов.
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацией от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:29Религия и мировоззрение
Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРоссияАльбир КргановЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Сахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
Лента новостейМолния