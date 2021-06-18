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На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом
На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом - РИА Новости, 18.06.2021
На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом
Трое сотрудников муниципального предприятия, занимающегося уборкой снега в поселке Беринговский на Чукотке, предстанут перед судом по обвинению в гибели двух... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:35
2021-06-18T09:35
россия
чукотка
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Трое сотрудников муниципального предприятия, занимающегося уборкой снега в поселке Беринговский на Чукотке, предстанут перед судом по обвинению в гибели двух детей, которых экскаватор по неосторожности завалил глыбой снега.В мае 2020 года житель поселка Беринговский сообщил в полицию, что двое детей 7 и 6 лет ушли гулять и домой не вернулись. Их поиски вели полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми. Следствие сообщило, что тела обнаружены под снегом, возбуждено дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства."Завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский … По версии следствия, дети погибли в результате допущенных сотрудниками муниципального предприятия нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности при проведении снегоуборочных работ с помощью колесного погрузчика", - говорится в сообщении СУСК по Чукотскому АО.Обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" предъявлено мастеру жилищно-эксплуатационного участка, который контролировал уборку снега и, по данным следствия, не принял необходимых мер для обеспечения безопасности. Также обвинение по этой статье предъявлено бывшему директору предприятия и главному инженеру. Они, по данным СУСК, среди прочих нарушений не обеспечили обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда мастера ЖЭУ."В ходе предварительного следствия мужчины свою вину в содеянном не признали. Несмотря на это, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.Как сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение. "После вручения его копий дело будет направлено в суд", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20210405/sneg-1604220963.html
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россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом
09:35 18.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : СК РФ

На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей, которых экскаватор засыпал снегом

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Трое сотрудников муниципального предприятия, занимающегося уборкой снега в поселке Беринговский на Чукотке, предстанут перед судом по обвинению в гибели двух детей, которых экскаватор по неосторожности завалил глыбой снега.
В мае 2020 года житель поселка Беринговский сообщил в полицию, что двое детей 7 и 6 лет ушли гулять и домой не вернулись. Их поиски вели полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми. Следствие сообщило, что тела обнаружены под снегом, возбуждено дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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"Завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский … По версии следствия, дети погибли в результате допущенных сотрудниками муниципального предприятия нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности при проведении снегоуборочных работ с помощью колесного погрузчика", - говорится в сообщении СУСК по Чукотскому АО.
Обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" предъявлено мастеру жилищно-эксплуатационного участка, который контролировал уборку снега и, по данным следствия, не принял необходимых мер для обеспечения безопасности. Также обвинение по этой статье предъявлено бывшему директору предприятия и главному инженеру. Они, по данным СУСК, среди прочих нарушений не обеспечили обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда мастера ЖЭУ.
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"В ходе предварительного следствия мужчины свою вину в содеянном не признали. Несмотря на это, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.
Как сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение. "После вручения его копий дело будет направлено в суд", - добавил собеседник.
 
РоссияЧукоткаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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