https://ria.ru/20210618/sneg-1737515158.html

На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом

На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом - РИА Новости, 18.06.2021

На Чукотке завершили расследование дела о гибели двух детей под снегом

Трое сотрудников муниципального предприятия, занимающегося уборкой снега в поселке Беринговский на Чукотке, предстанут перед судом по обвинению в гибели двух... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:35

2021-06-18T09:35

2021-06-18T09:35

россия

чукотка

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Трое сотрудников муниципального предприятия, занимающегося уборкой снега в поселке Беринговский на Чукотке, предстанут перед судом по обвинению в гибели двух детей, которых экскаватор по неосторожности завалил глыбой снега.В мае 2020 года житель поселка Беринговский сообщил в полицию, что двое детей 7 и 6 лет ушли гулять и домой не вернулись. Их поиски вели полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми. Следствие сообщило, что тела обнаружены под снегом, возбуждено дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства."Завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский … По версии следствия, дети погибли в результате допущенных сотрудниками муниципального предприятия нарушений норм и правил охраны труда и техники безопасности при проведении снегоуборочных работ с помощью колесного погрузчика", - говорится в сообщении СУСК по Чукотскому АО.Обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" предъявлено мастеру жилищно-эксплуатационного участка, который контролировал уборку снега и, по данным следствия, не принял необходимых мер для обеспечения безопасности. Также обвинение по этой статье предъявлено бывшему директору предприятия и главному инженеру. Они, по данным СУСК, среди прочих нарушений не обеспечили обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда мастера ЖЭУ."В ходе предварительного следствия мужчины свою вину в содеянном не признали. Несмотря на это, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.Как сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение. "После вручения его копий дело будет направлено в суд", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20210405/sneg-1604220963.html

https://ria.ru/20210330/sneg-1603517823.html

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия