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Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью
Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью - РИА Новости, 18.06.2021
Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью
Недостроенную с 2016 года поликлинику на 750 посещений в день в городском округе Реутов Московской области планируют ввести в эксплуатацию в октябре, говорится... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:56
2021-06-18T12:56
2021-06-18T12:56
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Недостроенную с 2016 года поликлинику на 750 посещений в день в городском округе Реутов Московской области планируют ввести в эксплуатацию в октябре, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство поликлиники было начато в 2014 году ООО "ЭкспертСтрой" и должно было завершиться через два года. Ранее объект возводился за счет средств инвестора. Но из-за финансовых проблем застройщика возведение объекта было приостановлено.Согласно проектной документации, в поликлинике предусмотрено размещение амбулатории, отделения первичной медицинской помощи и профилактики, терапевтического отделения, а также кабинетов врачей узкой специализации. В здании предполагается размещение дневного стационара на 21 койко-место.
https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737229185.html
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