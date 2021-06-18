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https://ria.ru/20210618/poliklinika-1737548928.html
Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью
Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью - РИА Новости, 18.06.2021
Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью
Недостроенную с 2016 года поликлинику на 750 посещений в день в городском округе Реутов Московской области планируют ввести в эксплуатацию в октябре, говорится... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:56
2021-06-18T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Недостроенную с 2016 года поликлинику на 750 посещений в день в городском округе Реутов Московской области планируют ввести в эксплуатацию в октябре, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство поликлиники было начато в 2014 году ООО "ЭкспертСтрой" и должно было завершиться через два года. Ранее объект возводился за счет средств инвестора. Но из-за финансовых проблем застройщика возведение объекта было приостановлено.Согласно проектной документации, в поликлинике предусмотрено размещение амбулатории, отделения первичной медицинской помощи и профилактики, терапевтического отделения, а также кабинетов врачей узкой специализации. В здании предполагается размещение дневного стационара на 21 койко-место.
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московская область (подмосковье), реутов, общество

Недостроенную поликлинику в Реутове сдадут в строй осенью

12:56 18.06.2021
 
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиНедостроенная поликлиника в Реутове
Недостроенная поликлиника в Реутове - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Недостроенную с 2016 года поликлинику на 750 посещений в день в городском округе Реутов Московской области планируют ввести в эксплуатацию в октябре, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство поликлиники было начато в 2014 году ООО "ЭкспертСтрой" и должно было завершиться через два года. Ранее объект возводился за счет средств инвестора. Но из-за финансовых проблем застройщика возведение объекта было приостановлено.
"На объекте более 110 рабочих и 3 единицы строительной техники. На сегодня строительная готовность более 75%. Работы в графике. До конца октября здание будет достроено, оснащено мебелью и необходимым медицинским оборудованием", — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Владимира Локтева.
Согласно проектной документации, в поликлинике предусмотрено размещение амбулатории, отделения первичной медицинской помощи и профилактики, терапевтического отделения, а также кабинетов врачей узкой специализации. В здании предполагается размещение дневного стационара на 21 койко-место.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовОбщество
 
 
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