https://ria.ru/20210618/pogoda-1737527934.html
Синоптики рассказали, когда наладится погода на курортах Крыма
Синоптики рассказали, когда наладится погода на курортах Крыма - РИА Новости, 18.06.2021
Синоптики рассказали, когда наладится погода на курортах Крыма
Мощный циклон, который принес на курорты Крыма обильные осадки, уйдет к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:02
2021-06-18T11:02
2021-06-18T13:15
подтопления в крыму
туризм
подтопление на востоке крыма
ай-петри
ялта
евпатория
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Мощный циклон, который принес на курорты Крыма обильные осадки, уйдет к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сообщила РИА Новости начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В Севастополе за последние сутки выпало 47 миллиметров (норма - 38), при этом на мысе Херсонес (метеостанция Херсонесский маяк) - 94 миллиметра при среднемесячной норме 34 миллиметра."На южном берегу Крыма (Ялта) сегодня прошли очень сильные дожди, они продолжаются и сегодня. В Севастополе – тоже. Западный берег (Евпатория, Саки), тоже всю ночь шли дожди, но не такие сильные. Восточное побережье – там слабее процесс (Феодосия, Судак). Осадки прекратятся к вечеру только", - сказала Любецкая.В субботу с утра и до вечера на полуострове без осадков, а уже следующей ночью Крым окажется во власти нового, но более слабого циклона, сказала синоптик."На смену этому циклону в ночь на 20 июня образуется, но уже не такой мощный. С 21-го числа и далее на протяжении недели будет тепло и жарко. Дожди, в том числе сильные, возможны, но уже другого характера – локальные, которые связаны с влажностью и прогревом воздушных масс. Уже отдыхать будет намного приятней", - сказала Любецкая.
ай-петри
ялта
евпатория
севастополь
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Ливни размыли дороги в Ялте
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре.
2021-06-18T11:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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подтопления в крыму, видео, подтопление на востоке крыма, ай-петри, ялта, евпатория, севастополь, происшествия
Синоптики рассказали, когда наладится погода на курортах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Мощный циклон, который принес на курорты Крыма обильные осадки, уйдет к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сообщила РИА Новости начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
2021-06-18T11:02
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PT0M43S
Синоптики рассказали, когда наладится погода на курортах Крыма
11:02 18.06.2021 (обновлено: 13:15 18.06.2021)
Синоптики сообщили, когда уйдет мощный циклон, который принес обильные осадки на курорты Крыма