https://ria.ru/20210618/organizatsii-1737570626.html

В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19

В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19

В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:34

2021-06-18T14:34

2021-06-18T14:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр дрозденко

здоровье - общество

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80%, сообщает пресс-служба областного правительства.По словам губернатора региона Александра Дрозденко, темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, привились всего 10% взрослого населения. Вместе с тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в три раза, количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ удвоилось. Власти снижают объемы плановой медицинской помощи и открывают новые "ковидные" госпитали."В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий … В то же время, для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, также постановление предусматривает предоставление оплачиваемых выходных дней для бюджетников и государственных служащих при прохождении вакцинации и рекомендует предусмотреть аналогичные условия для работников иных предприятий и организаций.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область, общество