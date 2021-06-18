В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетительница в одном из кафе в Санкт-Петербурге
В Ленинградской области назвали условие для запрета на работу организаций сферы услуг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80%, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, привились всего 10% взрослого населения. Вместе с тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в три раза, количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ удвоилось. Власти снижают объемы плановой медицинской помощи и открывают новые "ковидные" госпитали.
"В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий … В то же время, для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, также постановление предусматривает предоставление оплачиваемых выходных дней для бюджетников и государственных служащих при прохождении вакцинации и рекомендует предусмотреть аналогичные условия для работников иных предприятий и организаций.