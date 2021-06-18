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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/organizatsii-1737570626.html
В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19
В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19
В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:34
2021-06-18T14:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80%, сообщает пресс-служба областного правительства.По словам губернатора региона Александра Дрозденко, темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, привились всего 10% взрослого населения. Вместе с тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в три раза, количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ удвоилось. Власти снижают объемы плановой медицинской помощи и открывают новые "ковидные" госпитали."В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий … В то же время, для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, также постановление предусматривает предоставление оплачиваемых выходных дней для бюджетников и государственных служащих при прохождении вакцинации и рекомендует предусмотреть аналогичные условия для работников иных предприятий и организаций.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область, общество
В Ленинградской области пригрозили закрыть ряд организаций из-за COVID-19
14:34 18.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетительница в одном из кафе в Санкт-Петербурге
Посетительница в одном из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Ленинградской области назвали условие для запрета на работу организаций сферы услуг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В Ленинградской области вводят запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80%, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, привились всего 10% взрослого населения. Вместе с тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в три раза, количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ удвоилось. Власти снижают объемы плановой медицинской помощи и открывают новые "ковидные" госпитали.
"В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий … В то же время, для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, также постановление предусматривает предоставление оплачиваемых выходных дней для бюджетников и государственных служащих при прохождении вакцинации и рекомендует предусмотреть аналогичные условия для работников иных предприятий и организаций.
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