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В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми
В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми
Детские игровые комнаты и площадки в Москве из-за ситуации с коронавирусом останутся закрытыми ещё 10 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:13
2021-06-18T10:13
2021-06-18T11:36
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Детские игровые комнаты и площадки в Москве из-за ситуации с коронавирусом останутся закрытыми ещё 10 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал Собянин в своем блоге.
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социальный навигатор, детские вопросы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми
10:13 18.06.2021 (обновлено: 11:36 18.06.2021)
В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми еще десять дней