https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519452.html

В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми

В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве детские игровые комнаты и площадки останутся закрытыми

Детские игровые комнаты и площадки в Москве из-за ситуации с коронавирусом останутся закрытыми ещё 10 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:13

2021-06-18T10:13

2021-06-18T11:36

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Детские игровые комнаты и площадки в Москве из-за ситуации с коронавирусом останутся закрытыми ещё 10 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал Собянин в своем блоге.

https://ria.ru/20210618/meropriyatiya-1737518765.html

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