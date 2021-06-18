https://ria.ru/20210618/livni-1737521747.html

Жителей Крыма предупредили о ливнях с грозами и градом

Жителей Крыма предупредили о ливнях с грозами и градом - РИА Новости, 18.06.2021

Жителей Крыма предупредили о ливнях с грозами и градом

Ливни с грозами и градом ожидаются в пятницу в Крыму, где сильные дожди уже затопили сотни домовладений, следует из прогноза МЧС РФ. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:23

2021-06-18T10:23

2021-06-18T13:16

подтопления в крыму

подтопление на востоке крыма

керчь

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ливни с грозами и градом ожидаются в пятницу в Крыму, где сильные дожди уже затопили сотни домовладений, следует из прогноза МЧС РФ."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, 18 июня существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта … на территории Республики Крым", - говорится в документе.По прогнозу, ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду (близко к штормовым значениям по шкале Бофорта).Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается.В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи оказалась обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение (сейчас воду дали). По данным Минэнерго России на утро, без света в Крыму остаются более 7,6 тысячи человек. На полуострове введен режим ЧС.По данным МЧС РФ, в пятницу непогода также ожидается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. На территории этих регионов прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра скоростью до 28 метров в секунду. Кроме того, возможно повышение уровней воды в реках до неблагоприятных отметок.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

керчь

республика крым

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подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество