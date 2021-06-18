https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626220.html

Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в России

Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в России

Прирост заболеваемости коронавирусом в России за последние 5 дней составил 34,4%, лидеры - Москва, где прирост более 54%, и Подмосковье, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:16

2021-06-18T19:16

2021-06-18T20:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

москва

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прирост заболеваемости коронавирусом в России за последние 5 дней составил 34,4%, лидеры - Москва, где прирост более 54%, и Подмосковье, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В последние дни мы наблюдаем довольно серьезный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Российской Федерации абсолютными лидерами заболеваемости являются Москва, Московская область. И прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 5 дней этой недели по сравнению с 5 днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве эти показатели выше, если в этом же интервале сравнивать, то это 54,4%", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19.Процент заболевших коронавирусом сместился со старших возрастных групп на людей в возрасте 20-49 лет, сообщила Татьяна Голикова.На брифинге в пятницу она отметила, что сейчас в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма коронавируса. "При этом сместился процент заболевших с заболевших в старших возрастах на заболевших в возрастах от 20 до 49 лет", - сказала Голикова.Она отметила, что это наиболее активные люди, которые работают, много передвигаются и ведут активный образ жизни."И то, что мы видим сейчас, это либо несоблюдение ограничительных мер, о которых мы неоднократно просили до достижения того самого коллективного иммунитета, который нам необходим, и собственно, распространение этого штамма привели к такому серьезному росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем в первую очередь в Москве и Московской области", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737578782.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, москва, московская область (подмосковье), россия