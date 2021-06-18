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Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 18.06.2021
Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Нового подъема заболеваемости коронавирусом не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а их соблюдение сегодня особенно актуально из-за РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:04
2021-06-18T16:04
2021-06-18T16:04
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нового подъема заболеваемости коронавирусом не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а их соблюдение сегодня особенно актуально из-за циркуляции индийского штамма, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения - молодежь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что в последнее время все очень расслабились, посчитав, что все позади, хотя предпосылок к этому пока ещё нет, так как не достигнут коллективный иммунитет.Кроме того, летом коронавирус никуда не делся, а многие активно перемещаются из города в город, из региона в регион, кто-то выезжает за границу, это создаёт условия для дальнейшего распространения вируса, пояснила Пшеничная."Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости",- подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России игнорированием мер профилактики
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Нового подъема заболеваемости коронавирусом
не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а их соблюдение сегодня особенно актуально из-за циркуляции индийского штамма, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
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"Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения - молодежь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что в последнее время все очень расслабились, посчитав, что все позади, хотя предпосылок к этому пока ещё нет, так как не достигнут коллективный иммунитет.
Кроме того, летом коронавирус никуда не делся, а многие активно перемещаются из города в город, из региона в регион, кто-то выезжает за границу, это создаёт условия для дальнейшего распространения вируса, пояснила Пшеничная.
"Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости",- подчеркнула она.