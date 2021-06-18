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Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 18.06.2021

Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Нового подъема заболеваемости коронавирусом не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а их соблюдение сегодня особенно актуально из-за РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:04

2021-06-18T16:04

2021-06-18T16:04

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нового подъема заболеваемости коронавирусом не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а их соблюдение сегодня особенно актуально из-за циркуляции индийского штамма, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения - молодежь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что в последнее время все очень расслабились, посчитав, что все позади, хотя предпосылок к этому пока ещё нет, так как не достигнут коллективный иммунитет.Кроме того, летом коронавирус никуда не делся, а многие активно перемещаются из города в город, из региона в регион, кто-то выезжает за границу, это создаёт условия для дальнейшего распространения вируса, пояснила Пшеничная."Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости",- подчеркнула она.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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